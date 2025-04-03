Психологическая и бытовая помощь: что получат беременные школьницы помимо 100 тысяч

Беременные школьницы получат не только единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет, но и необходимую психологическую и бытовую помощь. Об этом рассказала проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
«Беременная школьница — это редкое событие, и я не знаю таких региональных социальных программ, которые нацелены на рост рождаемости у данной социально-демографической группы. Но, если, в силу разных обстоятельств, оно произошло, нужно помогать», — передает слова Овчарова ТАСС. Она подчеркнула, что таким девушкам нужна психологическая, бытовая и социальная поддержка, а выплаты — это защитная мера, а не награда.
Овчарова добавила, что молодежь не считает финансовую поддержку стимулом для рождения детей. Однако она может сыграть важную роль в принятии решения стать матерью в условиях ограниченного бюджета, когда у студенток нет серьезных накоплений для покрытия расходов, связанных с беременностью и рождением ребенка, заключила Овчарова.
Депутат Ярослав Нилов 25 марта сообщил о введении выплат беременным подросткам в Орловской области для снижения числа абортов. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина призвала прекратить подобные инициативы, так как они противоречат традиционным ценностям. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая отметила, что выплаты касаются только студенток вузов, и с 1 января 2025 года они получат более 100 тысяч рублей при постановке на учет. Эта мера входит в программу повышения рождаемости.
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