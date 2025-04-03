Захарова уличила Киев в попытке сорвать диалог между Россией и США

Захарова: Киев пытается сорвать диалог между Россией и США с помощью террора
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Киев утратил чувство самосохранения, заявила Захарова
Киев утратил чувство самосохранения, заявила Захарова Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киев предпринимает попытки сорвать диалог между Россией и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем отчаянном стремлении любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что украинские власти используют террористические методы, чтобы помешать этому процессу.

Президент РФ Владимир Путин готовит ответ Киеву на нарушение договоренностей о 30-дневном перемирии с главой Белого дома Дональдом Трампом. На заседании Совета Безопасности 1 апреля он поручил главе Минобороны Андрею Белоусову отчитаться о соблюдении моратория на удары по энергообъектам России и Украины. Путин отправил сигнал США о том, что Украина продолжает нарушать соглашения, и Москва этого не потерпит.

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Киев предпринимает попытки сорвать диалог между Россией и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью в этом самом своем отчаянном стремлении любой ценой сорвать начавшийся российско-американский диалог», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что украинские власти используют террористические методы, чтобы помешать этому процессу. Президент РФ Владимир Путин готовит ответ Киеву на нарушение договоренностей о 30-дневном перемирии с главой Белого дома Дональдом Трампом. На заседании Совета Безопасности 1 апреля он поручил главе Минобороны Андрею Белоусову отчитаться о соблюдении моратория на удары по энергообъектам России и Украины. Путин отправил сигнал США о том, что Украина продолжает нарушать соглашения, и Москва этого не потерпит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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