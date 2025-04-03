В Кремле рассказали о приезде спецпредставителя Путина в США

Песков: Дмитриев сообщит об итогах поездки в США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Результаты поездки Дмитриева станут известны позже, заявил Песков
Результаты поездки Дмитриева станут известны позже, заявил Песков Фото:
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В Кремле не будут предоставлять детали поездки спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в США. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не могу никаких деталей рассказать», — заявил Песков. Он добавил, что Дмитриев действует по поручению президента и позже сообщит информацию по итогам поездки.

С 2 по 3 апреля Кирилл Дмитриев проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Он отметил, что восстановление диалога между Россией и США идет постепенно и сталкивается с трудностями, оставшимися после администрации Джо Байдена. Дмитриев подчеркнул, что на пути к конструктивному взаимодействию действуют силы, стремящиеся сохранить напряженность и исказить российскую позицию.

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В Кремле не будут предоставлять детали поездки спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в США. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, не могу никаких деталей рассказать», — заявил Песков. Он добавил, что Дмитриев действует по поручению президента и позже сообщит информацию по итогам поездки. С 2 по 3 апреля Кирилл Дмитриев проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Он отметил, что восстановление диалога между Россией и США идет постепенно и сталкивается с трудностями, оставшимися после администрации Джо Байдена. Дмитриев подчеркнул, что на пути к конструктивному взаимодействию действуют силы, стремящиеся сохранить напряженность и исказить российскую позицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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