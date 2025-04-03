В Кремле рассказали о приезде спецпредставителя Путина в США

В Кремле не будут предоставлять детали поездки спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в США. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не могу никаких деталей рассказать», — заявил Песков. Он добавил, что Дмитриев действует по поручению президента и позже сообщит информацию по итогам поездки.
С 2 по 3 апреля Кирилл Дмитриев проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Он отметил, что восстановление диалога между Россией и США идет постепенно и сталкивается с трудностями, оставшимися после администрации Джо Байдена. Дмитриев подчеркнул, что на пути к конструктивному взаимодействию действуют силы, стремящиеся сохранить напряженность и исказить российскую позицию.
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