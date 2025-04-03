«Я на отдыхе»: экс-губернатор Куйвашев отреагировал на слухи о задержании

Евгений Куйвашев заявил URA.RU, что отдыхает
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев руководил Свердловской областью последние 13 лет
Евгений Куйвашев руководил Свердловской областью последние 13 лет Фото:

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил URA.RU, что находится на отдыхе — на фоне слухов о задержании, которые распространяют анонимные telegram-каналы. От подробного комментария бывший глава региона воздержался.

«Я на отдыхе сейчас. Вы откуда получили эти данные, там и интересуйтесь [правдива ли информация]», — высказался он.

Пост свердловского губернатора Куйвашев покинул 26 марта (его сменил Денис Паслер — глава Оренбуржья), свои дальнейшие планы пока держит в секрете. По данным URA.RU, Куйвашеву предлагали занять должность сенатора в Совете Федерации.

Волна публикаций о том, что у Евгения Куйвашева проблемы с силовиками (что он чуть ли не на допросе), была запущена накануне вечером. Причем telegram-каналом, который ассоциируют с пиарщицей Аксаной Пановой, неформальной советницей Куйвашева. Один из информированных источников URA.RU, комментируя анонимные посты по горячим следам, говорил, что Куйвашев в Екатеринбурге и все у него в порядке.

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Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил URA.RU, что находится на отдыхе — на фоне слухов о задержании, которые распространяют анонимные telegram-каналы. От подробного комментария бывший глава региона воздержался. «Я на отдыхе сейчас. Вы откуда получили эти данные, там и интересуйтесь [правдива ли информация]», — высказался он. Пост свердловского губернатора Куйвашев покинул 26 марта (его сменил Денис Паслер — глава Оренбуржья), свои дальнейшие планы пока держит в секрете. По данным URA.RU, Куйвашеву предлагали занять должность сенатора в Совете Федерации. Волна публикаций о том, что у Евгения Куйвашева проблемы с силовиками (что он чуть ли не на допросе), была запущена накануне вечером. Причем telegram-каналом, который ассоциируют с пиарщицей Аксаной Пановой, неформальной советницей Куйвашева. Один из информированных источников URA.RU, комментируя анонимные посты по горячим следам, говорил, что Куйвашев в Екатеринбурге и все у него в порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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