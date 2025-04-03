«Царь горы»: в Совфеде высмеяли решение Трампа по введению пошлин

Администрация США объявила о введении импортных пошлин для 185 стран мира. Член Совета федерации Константин Косачев высмеял это решение, назвав его кульминацией эпохи однополярности, в котором Вашингтон пытается единолично устанавливать правила глобальной торговли
«Введение американских импортных пошлин по широкому кругу — это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве „царя горы“ единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде „коллективному“ Западу, и просто торговых партнёров», — написал Косачев у себя в telegram-канале. Сенатор добавил, что если бы мир после холодной войны пошёл по иному пути, ситуация могла бы сложиться совершенно иначе.
Ранее президент Дональд Трамп заявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других государств. Базовая ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет скорректирован и установлен на уровне половины от того, что они сами взимают с американских товаров.
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