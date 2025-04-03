«Царь горы»: в Совфеде высмеяли решение Трампа по введению пошлин

Сенатор Косачев: введение американских пошлин — это кульминация однополярности
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Косачев раскритиковал введение американских пошлин
Косачев раскритиковал введение американских пошлин Фото:

Администрация США объявила о введении импортных пошлин для 185 стран мира. Член Совета федерации Константин Косачев высмеял это решение, назвав его кульминацией эпохи однополярности, в котором Вашингтон пытается единолично устанавливать правила глобальной торговли

«Введение американских импортных пошлин по широкому кругу — это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве „царя горы“ единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде „коллективному“ Западу, и просто торговых партнёров», — написал Косачев у себя в telegram-канале. Сенатор добавил, что если бы мир после холодной войны пошёл по иному пути, ситуация могла бы сложиться совершенно иначе.

Ранее президент Дональд Трамп заявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других государств. Базовая ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет скорректирован и установлен на уровне половины от того, что они сами взимают с американских товаров. 

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Администрация США объявила о введении импортных пошлин для 185 стран мира. Член Совета федерации Константин Косачев высмеял это решение, назвав его кульминацией эпохи однополярности, в котором Вашингтон пытается единолично устанавливать правила глобальной торговли «Введение американских импортных пошлин по широкому кругу — это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве „царя горы“ единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде „коллективному“ Западу, и просто торговых партнёров», — написал Косачев у себя в telegram-канале. Сенатор добавил, что если бы мир после холодной войны пошёл по иному пути, ситуация могла бы сложиться совершенно иначе. Ранее президент Дональд Трамп заявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других государств. Базовая ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет скорректирован и установлен на уровне половины от того, что они сами взимают с американских товаров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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