Доллар максимально обвалился на фоне новых пошлин Трампа

Доллар США продемонстрировал одно из самых существенных падений за последние два с половиной года из-за введения крупных торговых пошлин президентом Дональдом Трампом на импорт товаров из ЕС. Согласно информации Bloomberg, это вызвало массовую продажу американской валюты на мировых рынках.
«Доллар оказался главным неудачником событий вчерашнего вечера», — заявила глава отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики в DZ Bank AB во Франкфурте Соня Мартен в интервью Bloomberg TV. Она также отметила, что трейдеры сосредоточены на потенциальных экономических последствиях пошлин для США. Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 1,8% только за один четверг, а доллар США показал значительное снижение относительно всех валют крупных стран во время колеблющейся торговой сессии.
Это стало максимальным падением по отношению к евро за последние почти десять лет. Этой ночью президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 20% на товары из ЕС. Помимо этого был введен повышенный сбор на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним. Он составил 25%. Причем Россия не попала в соответствующий список стран, так как Москва не торгует с Вашингтоном.
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