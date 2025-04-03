На станции метро «Текстильщики» в Москве задымился поезд

На станции метро «Текстильщики» в Москве произошло задымление под вагоном, из-за чего пассажиров просят покинуть станцию и воспользоваться альтернативными маршрутами. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на оперативные службы. Пассажирам предлагают перемещаться через станцию Каширская или наземным транспортом.
«Поступила информация о задымлении под вагоном на станции метро 'Текстильщики'. На место направлены пожарные для проверки», — рассказал источник в оперативных службах в беседе с ТАСС. Пожарные работают в условиях повышенной сложности, следуя по второму из пяти рангов. Авторы telegram-канала «Осторожно новости» также сообщают об инциденте.
Почти сразу на сообщения о задымлении вагона отреагировал департамент транспорта Москвы. Сначала в ведомстве сообщили об увеличении интервалов движения поездов против часовой стрелки. Спустя 10 минут там же написали, что движение на Большой кольцевой линии вводится в график.
На днях сообщалось о временном закрытии станция «Савеловская» на Большой кольцевой ветке в метро Москвы. Об этом сообщал департамент транспорта Москвы. Журналисты URA.RU также информировали о происшествии с места событий.
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