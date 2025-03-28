В московском метро закрыли станцию «Савеловская»

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На Большой кольцевой линии метро Москвы есть проблемы с движением поездов, передает корреспондент URA.RU
На Большой кольцевой линии метро Москвы есть проблемы с движением поездов, передает корреспондент URA.RU Фото:

В московском метро временно закрыта станция «Савеловская» на Большой кольцевой ветке. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Корреспондент URA.RU также отмечает, что на кольцевой «что-то происходит». 

«Станция [Савеловская] закрыта, нет движения от „Электрозаводской“ до „Хорошевской“», — рассказали журналистам в столичном дептрансе. О перекрытии линии также информирует корреспондент URA.RU.

Параллельно с этим очевидцы отмечают задымление на станции метро. Пассажиры сообщают об увеличении интервала поездов.

До этого корреспондент агентства, ссылаясь на пресс-службу метрополитена, рассказывал о проблемах на Люблинско-Дмитровской линии. Москвичи также говорили о жженом запахе резины. 

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В московском метро временно закрыта станция «Савеловская» на Большой кольцевой ветке. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Корреспондент URA.RU также отмечает, что на кольцевой «что-то происходит».  «Станция [Савеловская] закрыта, нет движения от „Электрозаводской“ до „Хорошевской“», — рассказали журналистам в столичном дептрансе. О перекрытии линии также информирует корреспондент URA.RU. Параллельно с этим очевидцы отмечают задымление на станции метро. Пассажиры сообщают об увеличении интервала поездов. До этого корреспондент агентства, ссылаясь на пресс-службу метрополитена, рассказывал о проблемах на Люблинско-Дмитровской линии. Москвичи также говорили о жженом запахе резины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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