В московском метро закрыли станцию «Савеловская»

В московском метро временно закрыта станция «Савеловская» на Большой кольцевой ветке. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Корреспондент URA.RU также отмечает, что на кольцевой «что-то происходит».
«Станция [Савеловская] закрыта, нет движения от „Электрозаводской“ до „Хорошевской“», — рассказали журналистам в столичном дептрансе. О перекрытии линии также информирует корреспондент URA.RU.
Параллельно с этим очевидцы отмечают задымление на станции метро. Пассажиры сообщают об увеличении интервала поездов.
До этого корреспондент агентства, ссылаясь на пресс-службу метрополитена, рассказывал о проблемах на Люблинско-Дмитровской линии. Москвичи также говорили о жженом запахе резины.
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