Паслер отправляет свердловских чиновников и военкомов в Донбасс с важной миссией

Мобилизованным свердловчанам предложат подписать контракты с ВС РФ

04 апреля 2025 в 08:49 Размер текста - 17 +

Денис Паслер провел совещание по комплектованию ВС РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер придумал, как вывести регион из аутсайдеров по привлечению добровольцев-контрактников для участив в спецоперации на Украине. По данным URA.RU, он рекомендовал военкому области Юрию Аксенову проводить рекрутинг среди срочников в свердловских частях и мобилизованных, уже находящихся на территории ДНР и ЛНР. «На совещании 3 апреля Паслер озвучил, что все, что могли (с финансовой точки зрения), власти региона сделали, нужно подключать резервы. Если муниципальные чиновники не справляются, пусть вместе с областным военкоматом формируют специальные группы и едут по воинским частям — разговаривать со срочниками — и в новые регионы. Там нужно искать мобилизованных от Свердловской области, у которых еще нет контрактов», — поделился участник совещания. Паслер проводил его «очень вдумчиво», отметил другой собеседник агентства. Были приглашены руководители силовых ведомств (кто-то присутствовать не смог и отправил замов). «С них Паслер тоже потребовал выполнения планов, выслушал обещания — причем очень смелые», — запомнил источник. URA.RU направило запрос в департамент информполитики региона, там ответили: «Правительство Свердловской области принимает все необходимые меры для информирования о возможностях прохождения службы по контракту и поддержки военнослужащих. Информация об открытых совещаниях и мероприятиях размещается на сайте правительства региона». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер придумал, как вывести регион из аутсайдеров по привлечению добровольцев-контрактников для участив в спецоперации на Украине. По данным URA.RU, он рекомендовал военкому области Юрию Аксенову проводить рекрутинг среди срочников в свердловских частях и мобилизованных, уже находящихся на территории ДНР и ЛНР. «На совещании 3 апреля Паслер озвучил, что все, что могли (с финансовой точки зрения), власти региона сделали, нужно подключать резервы. Если муниципальные чиновники не справляются, пусть вместе с областным военкоматом формируют специальные группы и едут по воинским частям — разговаривать со срочниками — и в новые регионы. Там нужно искать мобилизованных от Свердловской области, у которых еще нет контрактов», — поделился участник совещания. Паслер проводил его «очень вдумчиво», отметил другой собеседник агентства. Были приглашены руководители силовых ведомств (кто-то присутствовать не смог и отправил замов). «С них Паслер тоже потребовал выполнения планов, выслушал обещания — причем очень смелые», — запомнил источник. URA.RU направило запрос в департамент информполитики региона, там ответили: «Правительство Свердловской области принимает все необходимые меры для информирования о возможностях прохождения службы по контракту и поддержки военнослужащих. Информация об открытых совещаниях и мероприятиях размещается на сайте правительства региона».