«Из тайги — в Москву»: кто из нефтяных топов ХМАО ушел на повышение

В последние годы Ханты-Мансийский автономный округ не только качает нефть, но и поставляет в Москву управленческие кадры высшего уровня. Агентство URA.RU провело исследование и выяснило, кто из топ-менеджеров компаний ХМАО получил повышение и теперь работает в головных офисах нефтяных гигантов страны. Некоторые из этих переходов стали знаковыми для всей отрасли.
Денис Худяков — из Нижневартовска в центр «Роснефти»
В марте 2025 года Худяков, возглавлявший АО «Самотлорнефтегаз», был назначен руководителем департамента добычи нефти и газа ПАО НК «Роснефть» в Москве. До этого он прошел путь от оператора до главного инженера, руководил предприятиями «РН-Пурнефтегаз» и «Оренбургнефть».
В нефтяной корпорации это не первый случай подобного повышения. В 2021 году Игорь Табачников, экс-директор «РН-Юганскнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в Нефтеюганске), был назначен вице-президентом по капитальному строительству ПАО НК «Роснефть».
Из Когалыма — в штаб-квартиру: карьерный марш Владислава Зубарева
В феврале 2025 года Зубарев, ранее генеральный директор «Лукойл-Западная Сибирь», получил назначение в головной офис ПАО «Лукойл». Он стал руководителем департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ. До этого Зубарев возглавлял «Когалымнефтегаз» и считался одним из самых стабильных управленцев в системе «Лукойла».
Вячеслав Дубов: из региональной политики — в центр корпоративной власти
Депутат окружной думы ХМАО Вячеслав Дубов в 2025 году был назначен главой аппарата и заместителем начальника секретариата ПАО «Лукойл» в Москве. Несмотря на новый пост, он сохранил полномочия председателя комитета по законодательству в региональном парламенте.
Сергей Кочкуров: от бурильщика до главы «Лукойла»
Кочкуров начал карьеру в Когалыме, пройдя путь от помощника бурильщика до начальника цеха на предприятии «Ватьеганнефть». Затем занимал руководящие должности в ТПП «Повхнефть», «Когалымнефтегаз» и «Покачевнефтегаз». В 2010 году стал первым заместителем гендиректора «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», а в 2012 году возглавил компанию. В 2019 году получил пост вице-президента по производственному сервису в головном офисе компании в Москве. Затем стал вице-президентом по добыче нефти и газа. В январе 2025 года Кочкуров занял должность главного исполнительного директора ПАО «Лукойл». Он сменил на этом посту Вадима Воробьева.
В «Лукойле» уже давно никого не удивляют такие назначения. Подобный путь по карьерной лестнице из нефтяного региона в центр прошел ныне лидер списка Forbes среди россиян Вагит Алекперов. В 1980-х он возглавлял производственное объединение «Когалымнефтегаз» в Западной Сибири, а затем стал заместителем министра нефтяной промышленности СССР. Именно этот управленческий и производственный опыт в ХМАО стал фундаментом для создания им нефтяной империи «Лукойл».
ХМАО остается не только главным поставщиком нефти в стране, но и кузницей управленческих кадров. Региональные нефтяные генералы все чаще принимают участие в принятии решений, которые касаются всей энергетики страны.
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