Нефтяные генералы ХМАО получили ключевые посты в публичном акционерном обществе «Лукойл». Источник URA.RU сообщил, что экс-глава дочернего предприятия корпорации «Лукойл — Западная Сибирь» Владислав Зубарев назначен начальником департамента промышленной безопасности экологии и научно-технических работ, а депутат окружной думы Вячеслав Дубов возглавил аппарат ПАО и также получил пост замглавы секретариата.
«Бывший гендиректор ЛЗС Зубарев возглавил департамент промышленной безопасности экологии и научно-технических работ в головном офисе. Пост главы аппарата — замначальника секретариата всего „большого „Лукойла““ не без партийной поддержки „Единой России“ получил Дубов, который сохраняет пост главы комитета думы ХМАО по законодательству и местному самоуправлению даже после переезда в Москву», — отмечает инсайдер.
В Когалыме (город базирования ЛЗС) ждут ставленницу из клана Магановых, глава которого Равиль Маганов, считавшийся правой рукой основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, был найден мертвым под окнами ЦКБ имени Тимошенко в Москве 1 сентября 2022 года. «О новой сотруднице пока мало что известно — только то, что едет из Усинска. Она займет пост заместителя гендиректора ЛЗС по связям с общественностью вместо ушедшего на повышение Дубова», — сообщает информатор.
В пресс-службу компании направлен запрос. Ответ ожидается.
На фоне кадровых перестановок в «Лукойле» после назначения Сергея Кочкурова главным исполнительным директором сменился топ-менеджмент дочерней компании в ХМАО. Новым генеральным директором «Лукойл — Западная Сибирь» назначен Сергей Яскин, ранее занимавший должность первого заместителя и главного инженера предприятия, а его место пришёл Вадим Балыкин — глава одного из структурных подразделений компании в Урае.
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