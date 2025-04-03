Минфин хочет ввести новую категорию, которая освобождается от налога

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Минфин РФ увеличит не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка
Минфин РФ увеличит не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка Фото:

Министерство финансов России разработало изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить не облагаемую налогом единовременную выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Новые поправки предусматривают возможность для работодателей включать соответствующие расходы по таким выплатам в состав нереализационных расходов.

«Минфин России подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на улучшение благоприятных налоговых условий для семей с детьми», — рассказали в министерстве ТАСС. Новые поправки предусматривают возможность для работодателей включать соответствующие расходы по таким выплатам в состав нереализационных расходов.

Ведомство предложило увеличить сумму единовременных выплат до 1 млн рублей на каждого ребенка, которые не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами. Это касается выплат, включая материальную помощь, осуществляемых работодателями в пользу сотрудников в течение первого года после рождения ребенка, его усыновления или установления над ним опеки.

Сейчас освобождается от НДФЛ и страховых взносов в выплата размере до 50 тысяч рублей. Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее дал указание увеличить не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка до миллиона. Подробнее — в материале URA.RU.

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Министерство финансов России разработало изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить не облагаемую налогом единовременную выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Новые поправки предусматривают возможность для работодателей включать соответствующие расходы по таким выплатам в состав нереализационных расходов. «Минфин России подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на улучшение благоприятных налоговых условий для семей с детьми», — рассказали в министерстве ТАСС. Новые поправки предусматривают возможность для работодателей включать соответствующие расходы по таким выплатам в состав нереализационных расходов. Ведомство предложило увеличить сумму единовременных выплат до 1 млн рублей на каждого ребенка, которые не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами. Это касается выплат, включая материальную помощь, осуществляемых работодателями в пользу сотрудников в течение первого года после рождения ребенка, его усыновления или установления над ним опеки. Сейчас освобождается от НДФЛ и страховых взносов в выплата размере до 50 тысяч рублей. Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее дал указание увеличить не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка до миллиона. Подробнее — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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