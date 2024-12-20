Путин изложил новый план власти по повышению рождаемости

Губернаторы приняли его к исполнению

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Президент РФ Владимир Путин обнародовал свой новый план стимулирования рождаемости
Президент РФ Владимир Путин обнародовал свой новый план стимулирования рождаемости Фото:

Президент Владимир Путин изложил новый план действий власти по решению демографической проблемы и повышению рождаемости. На заключительном в этом году заседании Госсовета России он раскрыл, что еще нужно сделать, чтобы переломить негативный тренд. Губернаторы, с которыми пообщался собкор URA.RU в Кремле, заверили, что вопросы демографии для них во главе угла, только вот регионы находятся в неравных условиях, и быстрый эффект где-то просто невозможен. Но план президента всеми взят на вооружение.

Накануне заседания Госсовета России, который традиционно прошел в Кремле в преддверии новогодних праздников и был посвящен подведению итогов Года семьи, Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ «взорвало» информационную повестку новостью о том, что мусульманам будет разрешено заключать до четырех религиозных браков. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов, очевидно, был очень возмущен этим решением. «Я даже не хочу комментировать эту тему», — признался он в кулуарах Кремля собкору URA.RU.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов про многоженство среди мусульман даже отказывается говорить вслух
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов про многоженство среди мусульман даже отказывается говорить вслух
Фото:

Он дал понять, что сегодня лучше вообще не обсуждать такие вещи, которые, вероятно, могут вызвать противоречия в обществе. Важнее другое. «Мы все на войне, а война требует максимальной отдачи. Поэтому серьезные политики откладывают в сторону спорные, противоречивые вопросы, которые не позволяют сплотиться. Сегодня надо объединяться на главном — на обеспечение победы», — сказал Зюганов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, который работает в этой должности всего 13 дней, ответил на вопрос о многоженстве среди мусульман политически витиевато. «Я поддерживаю любые меры, которые укладываются в нормы действующего законодательства», — заявил он URA.RU.

Как все будет развиваться у мусульман, в конечном счете, покажет время, губернаторы же настроены на другое — реальные государственные меры поддержки семей и стимулирования рождаемости. Но тут тоже не все так гладко.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов пытается завлечь в регион молодежь
Губернатор Магаданской области Сергей Носов пытается завлечь в регион молодежь
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Как поделился с URA.RU магаданский губернатор Сергей Носов, для его региона, это действительно сложная тема — молодежь уезжает на учебу в другие субъекты. Но способы удержать молодежь на Колыме находят. Например, учащимся колледжей и техникумов платят стипендию в размере 23 тысяч рублей и планируют повысить ее до уровня прожиточного минимума в регионе — это около 40 тысяч. «Ко мне поехали ребята из южных районов страны. И сегодня мы на втором месте в России по трудоустройству молодежи, — сообщил Носов. — Еще одна мера — мы полностью оплачиваем летний отдых детей за пределами Магаданской области».

Свои наработки есть и Ямале. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, округ уже находится на четвертом месте в России. «У нас каждая четвертая семья многодетная, — говорит Артюхов. –

Только Тува и кавказские регионы впереди — у них традиции другие, религиозные особенности. Но мы подпираем их: в хорошем регионе, даже с учетом климата и особенностей жизни на Севере, если детки рождаются, значит, все делается правильно».

Похожая ситуация и в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра). Губернатор Руслан Кухарук сказал, что в регионе действуют самые разные меры поддержки семей, и это уже дает эффект. «По приросту населения мы на лидирующих позициях. В этом году подавляющее большинство муниципалитетов имеют позитивную динамику. В целом, в этом году рождаемость превышает смертность. Это говорит о том, что в Югре созданы условия для комфортной жизни», — убежден Кухарук.

Что бы ни было уже сделано в каждом из регионов, очевидно, что этого недостаточно. И президент Путин, начав заседание Госсовета, твердо обозначил: «семья должна занимать центральное место в государственной политике».

«Доля семей с тремя и последующими детьми растет. В 2018 году их было 23,3%, а в прошлом году — уже более 30%. Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить», — потребовал Путин.
Президент Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку и на вторичное жилье, но там, где мало строят первички
Фото: Илья Московец © URA.RU

Часть мер прописана в новых нацпроектах. Они направлены на то, чтобы «проблем у многодетных родителей было как можно меньше». «Нам нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости, стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было три, четыре и больше детей», — подчеркнул Путин.

Он потребовал устранить ограничения, связанные с трудовым стажем и начислением пенсий многодетным родителям. Для семей с детьми до 17 лет будет повышена доступность социального контракта. Материнский капитал будет и дальше совершенствоваться.

Более активно поддерживать семьи Владимир Путин поручил и работодателей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Свой вклад в общее дело должен внести и бизнес: работникам нужно предоставлять социальный пакет. Но и это не все. «Ряд компаний выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Единовременная выплата освобождается от НДФЛ и страховых взносов в размере до 50 тысяч рублей. Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона, — предложил Путин. — Нужно использовать и другие меры поддержки: дополнительные выходные дни, путевки, различные меры поощрения семей с детьми».

Президент потребовал повысить доступность семейных авиаперелетов, и сделать это так, чтобы авиакомпании не имели возможности обходить закрепленную норму о предоставлении 50-процентной скидки на билеты для детей до 12 лет. Путин также поставил задачу по «сохранению и укреплению здоровья взрослых и детей», поддержки «стремления молодых родителей к раннему рождению детей».

Наконец, президент заявил о том, о чем давно говорят молодые семьи — о жилье. «Сегодня семейная ипотека действует только в случае приобретения нового жилья.

Я считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье по льготной ставке шесть процентов и на вторичном рынке. Но давайте договоримся, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье», — отметил Путин.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн собирается с силами, чтобы решать навалившийся на него ворох проблем в регионе
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернаторы приняли к исполнению новый план Путина по улучшению демографической ситуации в стране. Александр Хинштейн сформулировал URA.RU, пожалуй, общий для всех глав регионов рецепт. «Нужно, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне, защиту и заботу государства. Чтобы люди верили в себя и в свои силы, — сказал он URA.RU и заверил: — Со своей стороны, будут делать все для этого возможное».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил URA.RU, что в регионе в 2025 году пойдут на решение, которое может вызвать недовольство среди семей, но это должно реально стимулировать рождаемость.

«Мы реализовывали много лет программу поддержки семей, которая не была связана с рождением детей: семья могла приехать на Ямал с тремя детьми, прожить год и получить хорошую выплату — четыре миллиона рублей. Теперь условия меняются: ребенок должен родиться на Ямале, — объяснил Артюхов. — И вторая новация — в этой программе будет коэффициент два: если ребенок родился у женщины в возрасте до 30 лет».

И пусть регионы находятся в неравных условиях, главное в этом деле — правильная идеология, убежден магаданский губернатор Сергей Носов. «Рожать должно быть модно», — заключил он.

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Президент Владимир Путин изложил новый план действий власти по решению демографической проблемы и повышению рождаемости. На заключительном в этом году заседании Госсовета России он раскрыл, что еще нужно сделать, чтобы переломить негативный тренд. Губернаторы, с которыми пообщался собкор URA.RU в Кремле, заверили, что вопросы демографии для них во главе угла, только вот регионы находятся в неравных условиях, и быстрый эффект где-то просто невозможен. Но план президента всеми взят на вооружение. Накануне заседания Госсовета России, который традиционно прошел в Кремле в преддверии новогодних праздников и был посвящен подведению итогов Года семьи, Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ «взорвало» информационную повестку новостью о том, что мусульманам будет разрешено заключать до четырех религиозных браков. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов, очевидно, был очень возмущен этим решением. «Я даже не хочу комментировать эту тему», — признался он в кулуарах Кремля собкору URA.RU. Он дал понять, что сегодня лучше вообще не обсуждать такие вещи, которые, вероятно, могут вызвать противоречия в обществе. Важнее другое. «Мы все на войне, а война требует максимальной отдачи. Поэтому серьезные политики откладывают в сторону спорные, противоречивые вопросы, которые не позволяют сплотиться. Сегодня надо объединяться на главном — на обеспечение победы», — сказал Зюганов. Как все будет развиваться у мусульман, в конечном счете, покажет время, губернаторы же настроены на другое — реальные государственные меры поддержки семей и стимулирования рождаемости. Но тут тоже не все так гладко. Как поделился с URA.RU магаданский губернатор Сергей Носов, для его региона, это действительно сложная тема — молодежь уезжает на учебу в другие субъекты. Но способы удержать молодежь на Колыме находят. Например, учащимся колледжей и техникумов платят стипендию в размере 23 тысяч рублей и планируют повысить ее до уровня прожиточного минимума в регионе — это около 40 тысяч. «Ко мне поехали ребята из южных районов страны. И сегодня мы на втором месте в России по трудоустройству молодежи, — сообщил Носов. — Еще одна мера — мы полностью оплачиваем летний отдых детей за пределами Магаданской области». Свои наработки есть и Ямале. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, округ уже находится на четвертом месте в России. «У нас каждая четвертая семья многодетная, — говорит Артюхов. – Похожая ситуация и в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра). Губернатор Руслан Кухарук сказал, что в регионе действуют самые разные меры поддержки семей, и это уже дает эффект. «По приросту населения мы на лидирующих позициях. В этом году подавляющее большинство муниципалитетов имеют позитивную динамику. В целом, в этом году рождаемость превышает смертность. Это говорит о том, что в Югре созданы условия для комфортной жизни», — убежден Кухарук. Что бы ни было уже сделано в каждом из регионов, очевидно, что этого недостаточно. И президент Путин, начав заседание Госсовета, твердо обозначил: «семья должна занимать центральное место в государственной политике». Часть мер прописана в новых нацпроектах. Они направлены на то, чтобы «проблем у многодетных родителей было как можно меньше». «Нам нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости, стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было три, четыре и больше детей», — подчеркнул Путин. Он потребовал устранить ограничения, связанные с трудовым стажем и начислением пенсий многодетным родителям. Для семей с детьми до 17 лет будет повышена доступность социального контракта. Материнский капитал будет и дальше совершенствоваться. Свой вклад в общее дело должен внести и бизнес: работникам нужно предоставлять социальный пакет. Но и это не все. «Ряд компаний выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Единовременная выплата освобождается от НДФЛ и страховых взносов в размере до 50 тысяч рублей. Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона, — предложил Путин. — Нужно использовать и другие меры поддержки: дополнительные выходные дни, путевки, различные меры поощрения семей с детьми». Президент потребовал повысить доступность семейных авиаперелетов, и сделать это так, чтобы авиакомпании не имели возможности обходить закрепленную норму о предоставлении 50-процентной скидки на билеты для детей до 12 лет. Путин также поставил задачу по «сохранению и укреплению здоровья взрослых и детей», поддержки «стремления молодых родителей к раннему рождению детей». Наконец, президент заявил о том, о чем давно говорят молодые семьи — о жилье. «Сегодня семейная ипотека действует только в случае приобретения нового жилья. Губернаторы приняли к исполнению новый план Путина по улучшению демографической ситуации в стране. Александр Хинштейн сформулировал URA.RU, пожалуй, общий для всех глав регионов рецепт. «Нужно, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне, защиту и заботу государства. Чтобы люди верили в себя и в свои силы, — сказал он URA.RU и заверил: — Со своей стороны, будут делать все для этого возможное». Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил URA.RU, что в регионе в 2025 году пойдут на решение, которое может вызвать недовольство среди семей, но это должно реально стимулировать рождаемость. И пусть регионы находятся в неравных условиях, главное в этом деле — правильная идеология, убежден магаданский губернатор Сергей Носов. «Рожать должно быть модно», — заключил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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