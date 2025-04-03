Кто стоит за истерией вокруг экс-губернатора Куйвашева

Слух про задержание Евгения Куйвашева запущен его окружением

03 апреля 2025 в 23:32 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев покинул должность 26 марта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Отсутствие информации о новой работе свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева стало почвой для негативной информационной волны. Ее предполагаемый организатор — пиарщица Аксана Панова, неофициально консультировавшая Куйвашева ранее, — использует момент, чтобы сохраниться при новом главе региона Денисе Паслере, продемонстрировав влиятельность. Несмотря на то, что «другу» от этого хуже. Раскрываем интригу, от которой в шоке весь свердловский истеблишмент. А еще внутри — новые инсайды про главную политическую сенсацию года. Куйвашев возглавлял Свердловскую область почти 13 лет, в отставку он ушел 26 марта — указом президента РФ Владимира Путина. Сменивший Куйвашева Паслер, коренной свердловчанин, последние шесть лет руководил Оренбуржьем, а в 2012—2016 годах работал под руководством Куйвашева в статусе председателя правительства. Передачу власти в Свердловской области провели 28 марта Фото: Илья Московец © URA.RU Официальная передача власти состоялась 28 марта — в губернаторской резиденции. Прощаясь, Куйвашев едва сдерживал эмоции, мало с кем общался и выглядел грустным. У некоторых присутствовавших сложилось впечатление, что решение Кремля стало для Куйвашева неожиданностью. Осведомленный собеседник агентства, погруженный в детали кадровой перестановки, утверждает, что это не так. «Евгений Владимирович в действительности был проинформирован заранее, — говорит он. — И это кардинально отличается от сценариев смены глав некоторых других регионов». В качестве противоположных примеров источник привел увольнение Максима Егорова (Тамбовская область, ноябрь 2024-го), Олега Хорохордина (Алтай, июнь 2024-го) и Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ, марта 2025-го). 16 марта Евгений Куйвашев долго говорил с президентом Фото: Илья Московец © URA.RU «Более того, в АП за некоторое время до всех событий согласовали с Куйвашевым его новое место работы», — уточнил второй источник URA.RU. Что это за место, пока держится в тайне. Сам Куйвашев на вопрос не отвечает, ходили слухи про возможный переход в Совет Федерации (в качестве представителя Паслера), но есть разные версии, принял Куйвашев этот вариант или в итоге договорился с Москвой о чем-то другом. В пользу того, что сценарий ухода Куйвашева был позитивным, — недавний инсайд URA.RU о том, что в день 54-летия Куйвашева, 16 марта, президент России Владимир Путин поздравлял его по телефону (хотя дата не юбилейная). И говорили они якобы целых 17 минут (это очень много). Губернатор, по оценке свидетелей, был счастлив. По данным агентства, своим друзьям Куйвашев до или сразу после отставки анонсировал, что «месяц будет кутить». При этом сами друзья поделились с URA.RU, что Куйвашев в последние дни «кристально трезв и расслаблен». О том, что «на отдыхе сейчас», экс-губернатор и сам заявил URA.RU 3 апреля. Это стало его ответом на серию постов в анонимных telegram-каналах, в которых говорится, что Куйвашев якобы уже задержан силовиками или будет в ближайшее время. Волну запустили вечером 2 апреля. К утру вся политтусовка только эти слухи и обсуждала. Их первоисточником выступил анонимный telegram-канал «УралИнфоЗавод». Он имеет репутацию подконтрольного Пановой. Аксана Панова помогала Куйвашеву больше 10 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Удивление свердловских политиков, уже практически сутки читающих негативные вбросы про Куйвашева и представляющих, кто может за ними стоять, связано с тем, что именно Куйвашев в последние годы был гарантом финансовой стабильности Пановой. Широко известно, что именно он после закрытия «Знака» обзванивал крупный бизнес с просьбами обратиться к ее пиар-услугам, привлекал Панову к организации финансовоемких «Ночи музыки» и крупного байкерского фестиваля «Движение» (впервые прошел в Екатеринбурге в июне 2024-го), лично выбил для Пановой слот в рамках недели моды. А осенью 2024-го согласовал создание в интересах Пановой автономной некоммерческой организации, которая курировала бы все массовые мероприятия в области. Бюджет этой АНО мог бы достигать 500 миллионов рублей. Но реализацию идеи притормозили. В стремлении сохранить свои статус и доход, Панова, по слухам, добивается контакта с Паслером. «Вот и организует информкампанию против Куйвашева, желая понравиться новому первому лицу», — объяснил знакомый со всеми фигурантами этой многоходовки источник URA.RU. Другой свидетель интриги, в последние дни регулярно контактирующий с Паслером, не уверен, что ему это интересно. Самому Денису Паслеру атаки на его предшественника вряд ли интересны Фото: Илья Московец © URA.RU Еще одним распространителем негатива про Куйвашева выступил телеканал «Крик-ТВ», обладающий спорным бэкграундом. Его фронтмена — Евгения Губко — ассоциируют с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). В ноябре 2024-го URA.RU рассказывало, как Кочетков кормил в своем баре Enzo Куйвашева, Панову и директора регионального департамента информполитики Юлию Хусаинову. Сохранение Хусаиновой в должности (по крайней мере, других решений в отношении нее Паслер пока не принимал) воспринимается Пановой как добрый знак. Ведь, когда только начиналась смена власти, в кулуарах была популярной версия, что правоохранители могут заинтересоваться сделками ДИПа, совершаемыми при участии Пановой. «Сейчас опасность, видимо, миновала. Или у Паслера пока просто руки не дошли», — рассуждают доброжелатели врио. Сама Аксана Панова для комментариев недоступна (уже несколько лет отказывается от общения со СМИ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отсутствие информации о новой работе свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева стало почвой для негативной информационной волны. Ее предполагаемый организатор — пиарщица Аксана Панова, неофициально консультировавшая Куйвашева ранее, — использует момент, чтобы сохраниться при новом главе региона Денисе Паслере, продемонстрировав влиятельность. Несмотря на то, что «другу» от этого хуже. Раскрываем интригу, от которой в шоке весь свердловский истеблишмент. А еще внутри — новые инсайды про главную политическую сенсацию года. Куйвашев возглавлял Свердловскую область почти 13 лет, в отставку он ушел 26 марта — указом президента РФ Владимира Путина. Сменивший Куйвашева Паслер, коренной свердловчанин, последние шесть лет руководил Оренбуржьем, а в 2012—2016 годах работал под руководством Куйвашева в статусе председателя правительства. Официальная передача власти состоялась 28 марта — в губернаторской резиденции. Прощаясь, Куйвашев едва сдерживал эмоции, мало с кем общался и выглядел грустным. У некоторых присутствовавших сложилось впечатление, что решение Кремля стало для Куйвашева неожиданностью. Осведомленный собеседник агентства, погруженный в детали кадровой перестановки, утверждает, что это не так. «Евгений Владимирович в действительности был проинформирован заранее, — говорит он. — И это кардинально отличается от сценариев смены глав некоторых других регионов». В качестве противоположных примеров источник привел увольнение Максима Егорова (Тамбовская область, ноябрь 2024-го), Олега Хорохордина (Алтай, июнь 2024-го) и Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ, марта 2025-го). «Более того, в АП за некоторое время до всех событий согласовали с Куйвашевым его новое место работы», — уточнил второй источник URA.RU. Что это за место, пока держится в тайне. Сам Куйвашев на вопрос не отвечает, ходили слухи про возможный переход в Совет Федерации (в качестве представителя Паслера), но есть разные версии, принял Куйвашев этот вариант или в итоге договорился с Москвой о чем-то другом. В пользу того, что сценарий ухода Куйвашева был позитивным, — недавний инсайд URA.RU о том, что в день 54-летия Куйвашева, 16 марта, президент России Владимир Путин поздравлял его по телефону (хотя дата не юбилейная). И говорили они якобы целых 17 минут (это очень много). Губернатор, по оценке свидетелей, был счастлив. Это стало его ответом на серию постов в анонимных telegram-каналах, в которых говорится, что Куйвашев якобы уже задержан силовиками или будет в ближайшее время. Волну запустили вечером 2 апреля. К утру вся политтусовка только эти слухи и обсуждала. Их первоисточником выступил анонимный telegram-канал «УралИнфоЗавод». Он имеет репутацию подконтрольного Пановой. Удивление свердловских политиков, уже практически сутки читающих негативные вбросы про Куйвашева и представляющих, кто может за ними стоять, связано с тем, что именно Куйвашев в последние годы был гарантом финансовой стабильности Пановой. Широко известно, что именно он после закрытия «Знака» обзванивал крупный бизнес с просьбами обратиться к ее пиар-услугам, привлекал Панову к организации финансовоемких «Ночи музыки» и крупного байкерского фестиваля «Движение» (впервые прошел в Екатеринбурге в июне 2024-го), лично выбил для Пановой слот в рамках недели моды. А осенью 2024-го согласовал создание в интересах Пановой автономной некоммерческой организации, которая курировала бы все массовые мероприятия в области. Бюджет этой АНО мог бы достигать 500 миллионов рублей. Но реализацию идеи притормозили. В стремлении сохранить свои статус и доход, Панова, по слухам, добивается контакта с Паслером. «Вот и организует информкампанию против Куйвашева, желая понравиться новому первому лицу», — объяснил знакомый со всеми фигурантами этой многоходовки источник URA.RU. Другой свидетель интриги, в последние дни регулярно контактирующий с Паслером, не уверен, что ему это интересно. Еще одним распространителем негатива про Куйвашева выступил телеканал «Крик-ТВ», обладающий спорным бэкграундом. Его фронтмена — Евгения Губко — ассоциируют с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). В ноябре 2024-го URA.RU рассказывало, как Кочетков кормил в своем баре Enzo Куйвашева, Панову и директора регионального департамента информполитики Юлию Хусаинову. Сохранение Хусаиновой в должности (по крайней мере, других решений в отношении нее Паслер пока не принимал) воспринимается Пановой как добрый знак. Ведь, когда только начиналась смена власти, в кулуарах была популярной версия, что правоохранители могут заинтересоваться сделками ДИПа, совершаемыми при участии Пановой. «Сейчас опасность, видимо, миновала. Или у Паслера пока просто руки не дошли», — рассуждают доброжелатели врио. Сама Аксана Панова для комментариев недоступна (уже несколько лет отказывается от общения со СМИ).