В ХМАО завершился первый модуль программы «Герои Югры»

В Ханты-Мансийске завершился первый модуль образовательной программы «Герои Югры». Участники проекта познакомились управленческой системой Югры и увидели руководителей большинства органов власти, сообщили в департаменте госслужбы региона.
«Первый модуль очной образовательной программы в рамках проекта „Герои Югры“ прошёл в Ханты-Мансийске. За неделю участники проекта познакомились с системой органов власти региона, изучили практику принятия управленческих решений, лично увидели большинство руководителей органов власти региона», — рассказали в telegram-канале департамента.
Участники проекта смогли задать вопросы замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгению Грачеву, полпреду Артему Жоге и сопредседателю ВАРМСУ Ирине Гусевой. Также они обсудили управленческие проблемы региона, узнали как создавать команды и прошли практические занятия.
Проект «Герои Югры» стартовал в ХМАО в марте 2025 года. Слушателями образовательной программы в первом потоке стали 77 участников СВО. Программа включает пять модулей: академический блок (лекции и практики), наставничество (среди кураторов сам Кухарук, его заместители, главы департаментов, ведомств и мэры), стажировка, работа в межмодульный период с изучением материалов и спортивный блок.
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