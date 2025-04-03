03 апреля 2025

В ХМАО завершился первый модуль программы «Герои Югры»

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники СВО завершили первый образовательный модуль «Героев Югры» в Ханты-Мансийске
Участники СВО завершили первый образовательный модуль «Героев Югры» в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске завершился первый модуль образовательной программы «Герои Югры». Участники проекта познакомились управленческой системой Югры и увидели руководителей большинства органов власти, сообщили в департаменте госслужбы региона. 

«Первый модуль очной образовательной программы в рамках проекта „Герои Югры“ прошёл в Ханты-Мансийске. За неделю участники проекта познакомились с системой органов власти региона, изучили практику принятия управленческих решений, лично увидели большинство руководителей органов власти региона», — рассказали в telegram-канале департамента. 

Участники проекта смогли задать вопросы замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгению Грачеву, полпреду Артему Жоге и сопредседателю ВАРМСУ Ирине Гусевой. Также они обсудили управленческие проблемы региона, узнали как создавать команды и прошли практические занятия. 

Проект «Герои Югры» стартовал в ХМАО в марте 2025 года. Слушателями образовательной программы в первом потоке стали 77 участников СВО. Программа включает пять модулей: академический блок (лекции и практики), наставничество (среди кураторов сам Кухарук, его заместители, главы департаментов, ведомств и мэры), стажировка, работа в межмодульный период с изучением материалов и спортивный блок.

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В Ханты-Мансийске завершился первый модуль образовательной программы «Герои Югры». Участники проекта познакомились управленческой системой Югры и увидели руководителей большинства органов власти, сообщили в департаменте госслужбы региона.  «Первый модуль очной образовательной программы в рамках проекта „Герои Югры“ прошёл в Ханты-Мансийске. За неделю участники проекта познакомились с системой органов власти региона, изучили практику принятия управленческих решений, лично увидели большинство руководителей органов власти региона», — рассказали в telegram-канале департамента.  Участники проекта смогли задать вопросы замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгению Грачеву, полпреду Артему Жоге и сопредседателю ВАРМСУ Ирине Гусевой. Также они обсудили управленческие проблемы региона, узнали как создавать команды и прошли практические занятия.  Проект «Герои Югры» стартовал в ХМАО в марте 2025 года. Слушателями образовательной программы в первом потоке стали 77 участников СВО. Программа включает пять модулей: академический блок (лекции и практики), наставничество (среди кураторов сам Кухарук, его заместители, главы департаментов, ведомств и мэры), стажировка, работа в межмодульный период с изучением материалов и спортивный блок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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