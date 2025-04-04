Что известно о российской ученой, которую удерживают в США: любовь к лягушкам, ненависть к СВО

Bloomberg: США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову
© Служба новостей «URA.RU»
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Лягушачьи эмбрионы в США ввезла российская ученая
Лягушачьи эмбрионы в США ввезла российская ученая Фото:

Власти США отклонили прошение об условно-досрочном освобождении российской ученой Ксении Петровой. Об этом сообщает Bloomberg.

Ученую арестовали из-за неправомерного ввоза в Штаты лягушачьих эмбрионов. По словам ее адвоката, иммиграционные службы действовали в рамках своих полномочий, арестовывая девушку. Ей предложили вернуться в Россию, но она отказалась — там ее якобы могут преследовать из-за участия в митингах против СВО. О подробностях ареста, отклонения запроса на УДО, ненависти к СВО и любви к лягушкам — в материале URA.RU.

Арест из-за любви к лягушкам

Петрову арестовали в аэропорту Бостона
Петрову арестовали в аэропорту Бостона
Фото:

Петрова работала в Гарвардской школе медицины. Ее задержали 16 февраля 2025 года в аэропорту Бостона — Логан. Ученая возвращалась из Франции. Причина для задержания — нелегальный ввоз эмбрионов лягушек, которые требовались Петровой для исследования. В материале New York Post уточняется, что она перевозила эмбрионы по просьбе французской лаборатории, сотрудничающей с Гарвардом. При этом ученая не была осведомлена о необходимости декларировать такой груз на таможне, что стало причиной ее задержания.

Адвокат задержанной, Григорий Романовский, комментируя ситуацию, отметил, что агенты иммиграционной службы действовали в рамках своих полномочий. «Как бы я ни был расстроен действиями ICE, они не виноваты и просто выполняют свою работу», — заявил он телеканалу Fox News.

Последствия

Суд над ученой пройдет 7 мая
Суд над ученой пройдет 7 мая
Фото:

Визу ученой аннулировали. Ей предложили два пути — возвращение во Францию, чтобы заново подать заявлению на американскую визу, или депортация в Россию с лишением права въезда в Штаты на пять лет. Петрова выбрала первый вариант.

После этого ее поместили в иммиграционный изолятор Луизианы. Суд над ней состоится 7 мая. Поданное ей прошение об УДО власти отклонили, поскольку ученая не предоставила доказательств своей безопасности для общества и Штатов и того, что она не собирается сбежать. По данным властей, существуют определенные доказательства прошлой преступной деятельности Петровой и деятельности, направленной против интересов нацбезопасности США.

Протест против СВО

В 2022 Петрова уехала из России из-за начавшейся СВО
В 2022 Петрова уехала из России из-за начавшейся СВО
Фото:

Петрова отказалась от идеи вернуться в Россию, поскольку боялась политического преследования. В 2022 году, после начала спецоперации, она участвовала в протестах против освобождения Донбасса и других регионов. Тогда ее задерживали правоохранительные органы. После этого девушка сбежала в США. 

За ученую вступились

В марте 17 сенаторов США призвали пересмотреть решение об отказе в УДО, поскольку в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении политического убежища из-за якобы имеющего место преследования в РФ. 

Руководитель Петровой Леон Пешкин назвал ее высококвалифицированным специалистом. Он подчеркнул, что она не участвовала в митингах против президента США Дональда Трампа и в поддержку палестинцев в секторе Газа, и аннулирование ее визы с этим не связано. По его словам, ученая допустила ошибку в оформлении таможенной декларации на эмбрионов лягушек, что и привело к ее задержанию.

Друзья Петровой организовали сбор средств на юридические расходы и поддержку. В сообщении они отметили, что ученая была противником СВО России на Украине и покинула страну.

«Как ее друзья и коллеги, мы смиренно просим пожертвований, чтобы помочь Ксении оплатить счета, пока она снова не сможет работать в США. Огромное спасибо», — объяснили они.

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Власти США отклонили прошение об условно-досрочном освобождении российской ученой Ксении Петровой. Об этом сообщает Bloomberg. Ученую арестовали из-за неправомерного ввоза в Штаты лягушачьих эмбрионов. По словам ее адвоката, иммиграционные службы действовали в рамках своих полномочий, арестовывая девушку. Ей предложили вернуться в Россию, но она отказалась — там ее якобы могут преследовать из-за участия в митингах против СВО. О подробностях ареста, отклонения запроса на УДО, ненависти к СВО и любви к лягушкам — в материале URA.RU. Арест из-за любви к лягушкам Петрова работала в Гарвардской школе медицины. Ее задержали 16 февраля 2025 года в аэропорту Бостона — Логан. Ученая возвращалась из Франции. Причина для задержания — нелегальный ввоз эмбрионов лягушек, которые требовались Петровой для исследования. В материале New York Post уточняется, что она перевозила эмбрионы по просьбе французской лаборатории, сотрудничающей с Гарвардом. При этом ученая не была осведомлена о необходимости декларировать такой груз на таможне, что стало причиной ее задержания. Последствия Визу ученой аннулировали. Ей предложили два пути — возвращение во Францию, чтобы заново подать заявлению на американскую визу, или депортация в Россию с лишением права въезда в Штаты на пять лет. Петрова выбрала первый вариант. После этого ее поместили в иммиграционный изолятор Луизианы. Суд над ней состоится 7 мая. Поданное ей прошение об УДО власти отклонили, поскольку ученая не предоставила доказательств своей безопасности для общества и Штатов и того, что она не собирается сбежать. По данным властей, существуют определенные доказательства прошлой преступной деятельности Петровой и деятельности, направленной против интересов нацбезопасности США. Протест против СВО Петрова отказалась от идеи вернуться в Россию, поскольку боялась политического преследования. В 2022 году, после начала спецоперации, она участвовала в протестах против освобождения Донбасса и других регионов. Тогда ее задерживали правоохранительные органы. После этого девушка сбежала в США.  За ученую вступились В марте 17 сенаторов США призвали пересмотреть решение об отказе в УДО, поскольку в настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении политического убежища из-за якобы имеющего место преследования в РФ.  Руководитель Петровой Леон Пешкин назвал ее высококвалифицированным специалистом. Он подчеркнул, что она не участвовала в митингах против президента США Дональда Трампа и в поддержку палестинцев в секторе Газа, и аннулирование ее визы с этим не связано. По его словам, ученая допустила ошибку в оформлении таможенной декларации на эмбрионов лягушек, что и привело к ее задержанию. Друзья Петровой организовали сбор средств на юридические расходы и поддержку. В сообщении они отметили, что ученая была противником СВО России на Украине и покинула страну.
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