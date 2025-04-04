В СФР посчитали, сколько пенсионеров живут в России

СФР: в России всего более 41 миллиона пенсионеров
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В России более 41 миллиона пенсионеров
В России более 41 миллиона пенсионеров Фото:

В России насчитывается более 41 миллиона пенсионеров, свидетельствуют данные Социального фонда РФ (СФР). По состоянию на 1 января 2025 года в системе СФР зарегистрировано 41 169 796 пенсионеров.

«В России всего более 41 миллиона пенсионеров... На 1 января 2025 года численность этой категории граждан ... составила 41 169 796 человек», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные СФР.

Из общего числа пенсионеров значительная часть получает страховые пенсии: о старости обеспечены 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, а по потере кормильца — 1 456 262. Также сообщается, что социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянам.

Ранее россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. Так, начиная с 2026 года, процедура индексации страховых пенсий в России будет изменена и будет проходить в два этапа. В первую очередь, пенсии будут корректироваться на уровень инфляции, а затем будут учитываться доходы СФР. Помимо этого, СФР получит полномочия по назначению региональных доплат к пенсиям.

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В России насчитывается более 41 миллиона пенсионеров, свидетельствуют данные Социального фонда РФ (СФР). По состоянию на 1 января 2025 года в системе СФР зарегистрировано 41 169 796 пенсионеров. «В России всего более 41 миллиона пенсионеров... На 1 января 2025 года численность этой категории граждан ... составила 41 169 796 человек», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные СФР. Из общего числа пенсионеров значительная часть получает страховые пенсии: о старости обеспечены 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, а по потере кормильца — 1 456 262. Также сообщается, что социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянам. Ранее россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. Так, начиная с 2026 года, процедура индексации страховых пенсий в России будет изменена и будет проходить в два этапа. В первую очередь, пенсии будут корректироваться на уровень инфляции, а затем будут учитываться доходы СФР. Помимо этого, СФР получит полномочия по назначению региональных доплат к пенсиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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