В СФР посчитали, сколько пенсионеров живут в России

В России насчитывается более 41 миллиона пенсионеров, свидетельствуют данные Социального фонда РФ (СФР). По состоянию на 1 января 2025 года в системе СФР зарегистрировано 41 169 796 пенсионеров.
«В России всего более 41 миллиона пенсионеров... На 1 января 2025 года численность этой категории граждан ... составила 41 169 796 человек», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные СФР.
Из общего числа пенсионеров значительная часть получает страховые пенсии: о старости обеспечены 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, а по потере кормильца — 1 456 262. Также сообщается, что социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянам.
Ранее россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. Так, начиная с 2026 года, процедура индексации страховых пенсий в России будет изменена и будет проходить в два этапа. В первую очередь, пенсии будут корректироваться на уровень инфляции, а затем будут учитываться доходы СФР. Помимо этого, СФР получит полномочия по назначению региональных доплат к пенсиям.
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