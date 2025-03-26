В России начнут по-новому индексировать пенсии: когда ждать очередного повышения выплат

Мишустин: в 2026 году начнется двухэтапная индексация страховых пенсий
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Россиян ждет двухэтапная индексация пенсий в 2026 году
Россиян ждет двухэтапная индексация пенсий в 2026 году Фото:

С 2026 года в России начнется практика двухэтапной индексации страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета российского правительства.

Первый этап индексации, который будет проводиться в феврале, связан с уровнем инфляции предыдущего года. Второй этап, запланированный на апрель, будет основываться на динамике доходов Социального фонда России. Мишустин также упомянул, что индексация социальных пенсий уже будет проведена в апреле текущего года. Когда ждать повышения страховых выплат — в материале URA.RU.

Когда пройдет индексация пенсий в 2026 году

В период 2026-2027 годов индексация страховых пенсий будет проводиться дважды в год. Начиная с 1 февраля, размер страховой пенсии и связанной с ней фиксированной выплаты будет корректироваться на уровень инфляции прошедшего года. В 2026 году этот показатель составит 4,5%, а в 2027 году — 4%. Дополнительная индексация страховых пенсий запланирована на 1 апреля каждого из этих годов, она основывается на темпах роста доходов пенсионного фонда. В 2026 году ожидается увеличение на 5,5%, а в 2027 году — на 4,1%.

Как прошли индексации в 2025 году

В 2025 году индексация страховых пенсий прошла дважды
В 2025 году индексация страховых пенсий прошла дважды
Фото:

С начала 2025 года страховые пенсии в России были увеличены на 7,3%. Однако в свете того, что инфляция за 2024 год достигла отметки в 9,5%, президент России Владимир Путин дал указание пересмотреть размер пенсионных выплат с учетом данных о росте цен. В соответствии с этим решением, перерасчет выплат был осуществлен с учетом инфляции.

Дополнительно, с 1 февраля 2025 года произошло повышение фиксированной части страховой пенсии по старости, а также корректировка стоимости пенсионного коэффициента. Эти изменения были внесены в ответ на фактическую инфляцию в размере 9,5%. Таким образом, в этом году индексация страховых пенсий прошла дважды несмотря на то, что планировалось увеличить выплаты лишь один раз.

Размер пенсий

К концу 2024 года средний размер страховой пенсии достиг 21 846 рублей, а к концу 2025 года этот показатель увеличится до 23 481 рубля. В то же время, средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года был на уровне 22 375 рублей, а к концу этого года ожидается на уровне 24 059 рублей.

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С 2026 года в России начнется практика двухэтапной индексации страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета российского правительства. Первый этап индексации, который будет проводиться в феврале, связан с уровнем инфляции предыдущего года. Второй этап, запланированный на апрель, будет основываться на динамике доходов Социального фонда России. Мишустин также упомянул, что индексация социальных пенсий уже будет проведена в апреле текущего года. Когда ждать повышения страховых выплат — в материале URA.RU. Когда пройдет индексация пенсий в 2026 году В период 2026-2027 годов индексация страховых пенсий будет проводиться дважды в год. Начиная с 1 февраля, размер страховой пенсии и связанной с ней фиксированной выплаты будет корректироваться на уровень инфляции прошедшего года. В 2026 году этот показатель составит 4,5%, а в 2027 году — 4%. Дополнительная индексация страховых пенсий запланирована на 1 апреля каждого из этих годов, она основывается на темпах роста доходов пенсионного фонда. В 2026 году ожидается увеличение на 5,5%, а в 2027 году — на 4,1%. Как прошли индексации в 2025 году С начала 2025 года страховые пенсии в России были увеличены на 7,3%. Однако в свете того, что инфляция за 2024 год достигла отметки в 9,5%, президент России Владимир Путин дал указание пересмотреть размер пенсионных выплат с учетом данных о росте цен. В соответствии с этим решением, перерасчет выплат был осуществлен с учетом инфляции. Дополнительно, с 1 февраля 2025 года произошло повышение фиксированной части страховой пенсии по старости, а также корректировка стоимости пенсионного коэффициента. Эти изменения были внесены в ответ на фактическую инфляцию в размере 9,5%. Таким образом, в этом году индексация страховых пенсий прошла дважды несмотря на то, что планировалось увеличить выплаты лишь один раз. Размер пенсий К концу 2024 года средний размер страховой пенсии достиг 21 846 рублей, а к концу 2025 года этот показатель увеличится до 23 481 рубля. В то же время, средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года был на уровне 22 375 рублей, а к концу этого года ожидается на уровне 24 059 рублей.
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