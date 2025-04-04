Российский снайпер группировки «Восток» с позывным Мага успешно ликвидировал украинского снайпера после трехдневного ожидания в засаде в Угледаре в ДНР. Об этом сообщил сам боец ВС РФ.
«Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся... Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался. Это была удача! Задача тогда была отработана на все 500%. Это как раз тот случай, когда овчинка реально стоила выделки», — рассказал Мага в беседе с «Красной звездой».
ВСУ объявили значительное вознаграждение за голову россиянина, который обвиняется в уничтожении сотен украинских военнослужащих. На направлении Курахово снайпер успешно уничтожил семь пулеметных установок, что позволило в одиночку прервать продвижение украинской бронетехники к стратегически важным позициям. Во время боестолкновений за Угледар Мага стал первым, кто вошел в город и укрепился в одном из зданий, тем самым обеспечив контроль над ключевой точкой.
Ранее в зоне спецоперации российский военнослужащий одержал победу над украинским бойцом в рукопашной схватке, пишет 360.ru. По данным источников, инцидент был зафиксирован камерой беспилотника. В начале видеозаписи украинский военный преследовал российского, однако затем произошло столкновение, в ходе которого они сцепились в рукопашную борьбу. Несмотря на сопротивление, украинский боец был повержен и остался лежать на земле.
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