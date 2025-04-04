Дмитриев убежден, что Трамп спас мир от Третьей мировой войны

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Дмитриев заявил, что администрация Трампа предотвратила третью мировую войну
Дмитриев заявил, что администрация Трампа предотвратила третью мировую войну Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа сыграла ключевую роль в предотвращении третьей мировой войны и продвигает процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель российского главы по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса», — сказал Дмитриев в беседе с телеканалом Fox News.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Штатах внимательно следят за предстоящими решениями президента России Владимира Путина, которые последуют после его встречи с Кириллом Дмитриевым. Особое значение приобретает доклад Дмитриева, представленный Путину, влияющий на определение дальнейших направлений взаимодействия между двумя странами.

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Администрация президента США Дональда Трампа сыграла ключевую роль в предотвращении третьей мировой войны и продвигает процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель российского главы по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса», — сказал Дмитриев в беседе с телеканалом Fox News. Ранее Bloomberg сообщал, что в Штатах внимательно следят за предстоящими решениями президента России Владимира Путина, которые последуют после его встречи с Кириллом Дмитриевым. Особое значение приобретает доклад Дмитриева, представленный Путину, влияющий на определение дальнейших направлений взаимодействия между двумя странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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