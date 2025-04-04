Администрация президента США Дональда Трампа сыграла ключевую роль в предотвращении третьей мировой войны и продвигает процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель российского главы по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса», — сказал Дмитриев в беседе с телеканалом Fox News.
Ранее Bloomberg сообщал, что в Штатах внимательно следят за предстоящими решениями президента России Владимира Путина, которые последуют после его встречи с Кириллом Дмитриевым. Особое значение приобретает доклад Дмитриева, представленный Путину, влияющий на определение дальнейших направлений взаимодействия между двумя странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.