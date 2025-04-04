Российская армия наносит удары по элитным штурмовым группам ВСУ в районе Курской области, включая Суджанский район. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ. На территории приграничного Суджанского района украинские войска оказывают особенно жесткое сопротивление в районе хутора Олешня и вдоль дорожного направления, простирающегося от Гуево до Горналь. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Донецкое направление
На донецком направлении вооруженные силы России продолжают наступление в сторону поселков Богатырь и Комар. Зафиксированы тактические успехи в районе Бурлацкого. Официально подтверждено освобождение населенного пункта Веселое. Кроме того, российские войска предприняли атаку на позиции ВСУ возле Алексеевки. В ответ украинские вооруженные силы продолжают активно сопротивляться.
Также ВС РФ продолжают укреплять свои позиции на западном берегу реки Жеребец. Благодаря активным и целенаправленным действиям российских военных удалось расширить контролируемую территорию в районе населенных пунктов Новое и Катериновка.
Харьковское направление
На территории Харьковской области, находящейся под контролем ВСУ, продолжаются действия, вызывающие серьезные опасения по поводу благополучия мирного населения. Согласно сообщениям местных жителей, украинские военные осуществляют размещение своих подразделений прямо в жилых домах населенного пункта Дергачи. Гражданские лица, владельцы этих домов, подвергаются различным формам давления и угрозам.
В Дергачах участились случаи мародерства и грабежей, а поведение некоторых военных, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вызывает тревогу среди местного населения, пишет военный эксперт Андрей Марочко в своем telegram-канале. По информации от родственников одного из жителей, их близкий, имевший пророссийские взгляды, уже на протяжении недели не выходит на связь после конфликта с военными.
Купянское направление
В ходе интенсивных боевых столкновений на купянском направлении российские военные смогли осуществить продвижение в районе населенного пункта Красное Первое. Кроме того, артиллерийский обстрел ВС РФ полностью разрушил оборонительные сооружения и траншеи к востоку от Каменки, находящиеся на одной из позиций ВСУ. Около этого населенного пункта украинские бойцы развернули мощные оборонительные линии, располагающиеся на стратегически важных высотах.
Запорожское направление
На запорожском направлении российские вооруженные силы усилили наступательные действия против украинских оборонительных позиций в нескольких секторах. Активность войск ВСУ возросла в районе Каменского. Официальные источники сообщили о взятии под контроль населенного пункта Лобковое.
Кроме того, экипажи танков Т-72Б3, принадлежащие к новороссийским десантным войскам, успешно уничтожили опорный пункт украинской армии, заселенный пехотинцами, на направлении Орехова в Запорожской области, пишет «Пятый канал». Использование дронов позволило точно корректировать огонь и фиксировать результаты ударов. Танкисты из десантных подразделений осуществляли обстрел как с закрытых позиций по предварительно определенным координатам, так и методом прямой наводки. Это позволило точно поразить цели на значительном расстоянии и даже вне поля зрения.
Курская область
В Курской области российская армия активно продолжает операции по вытеснению ВСУ с территории региона. Украинские войска пытаются организовать оборонительные позиции, однако не могут эффективно противостоять продвижению российских подразделений. Особое внимание уделяется наступлению в направлении населенных пунктов Гуево и Олешня. Кроме того, российские войска продолжают расширять зону своего контроля на территории Сумской области.
Белгородская область
В Белгородской области не утихают ожесточенные столкновения в районах Дмитровки и Поповки. По полученным данным, украинские военные сосредотачивают свои силы в тыловых зонах. ВСУ ежедневно предпринимают попытки нарушить стабильность оборонительных рубежей, однако значительных успехов в этих действиях пока не наблюдается.
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