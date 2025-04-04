В Челябинске за прокладку линий метротрама заплатят 14 миллиардов рублей

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Прокладка линий на двух участках метротрама потребует 14 млрд рублей
Прокладка линий на двух участках метротрама потребует 14 млрд рублей Фото:

В Челябинске компания «Моспроект-3» ищет подрядчика для прокладки линий метротрама за 14,167 млрд рублей. Как следует из документов сайта госзакупок, в рамках двух тендеров предполагается провести работы на ветке «Север-Юг».

«Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей от остановочного пункта „Улица Овчинникова“ до ДЩК №5 (ППТ) и ДЩК №6 (ЛПТ) на линии „Север-Юг“. Этап — проходка горизонтальных выработок со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей», — значится в документах тендера на сайте госзакупок.

Начальная сумма первого аукциона — 5,339 млрд рублей, второго — 8,828 млрд рублей. Сроки подачи заявок завершаются 17 и 18 апреля. В рамках обоих тендеров подрядчику предстоит проложить правый и левый тоннели, смонтировать и демонтировать временные конструкции, обеспечить выемку грунта. Ранее аналогичный аукцион объявлялся компанией «Моспроект-3» в феврале 2025 года, но тогда желающих получить крупный заказ не нашлось.

Теперь начало работ на одном из этапов намечено на 12 мая, на другом — на 25 ноября. Соответственно, датами завершения работ значатся 17 января 2026 года и 9 января 2027 года. Более продолжительный подряд предполагает прокладку линии от остановки «Улица Каслинская».

В Челябинске с 12 апреля до июня 2027 года вводится полное ограничение движения по проспекту Победы от улицы Косарева до улицы Краснознаменная. Это связано с началом строительства участка линии метротрамвая в рамках проекта создания скоростного транспорта. Ограничения затронут только автомобильный транспорт, тогда как трамваи продолжат движение в обе стороны. Объезд организуют по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту.

Вводимые ограничения касаются периодов работ, связанных с выносом коммуникаций и устройством стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов. Подрядная организация уже начала вынос водовода и наружного освещения, а вскоре начнется переустройство ливневой канализации и трамвайных путей.

Строительство линии «Север-Юг» началось в 2023 году и будет включать наземные станции на улицах Овчинникова, Косарева, Каслинской, а также на проспекте Победы и остановку «Торговый центр». За работы отвечает «Моспроект-3», заключивший договор с АО «Челябинский метротрамвай».

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В Челябинске компания «Моспроект-3» ищет подрядчика для прокладки линий метротрама за 14,167 млрд рублей. Как следует из документов сайта госзакупок, в рамках двух тендеров предполагается провести работы на ветке «Север-Юг». «Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей от остановочного пункта „Улица Овчинникова“ до ДЩК №5 (ППТ) и ДЩК №6 (ЛПТ) на линии „Север-Юг“. Этап — проходка горизонтальных выработок со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей», — значится в документах тендера на сайте госзакупок. Начальная сумма первого аукциона — 5,339 млрд рублей, второго — 8,828 млрд рублей. Сроки подачи заявок завершаются 17 и 18 апреля. В рамках обоих тендеров подрядчику предстоит проложить правый и левый тоннели, смонтировать и демонтировать временные конструкции, обеспечить выемку грунта. Ранее аналогичный аукцион объявлялся компанией «Моспроект-3» в феврале 2025 года, но тогда желающих получить крупный заказ не нашлось. Теперь начало работ на одном из этапов намечено на 12 мая, на другом — на 25 ноября. Соответственно, датами завершения работ значатся 17 января 2026 года и 9 января 2027 года. Более продолжительный подряд предполагает прокладку линии от остановки «Улица Каслинская». В Челябинске с 12 апреля до июня 2027 года вводится полное ограничение движения по проспекту Победы от улицы Косарева до улицы Краснознаменная. Это связано с началом строительства участка линии метротрамвая в рамках проекта создания скоростного транспорта. Ограничения затронут только автомобильный транспорт, тогда как трамваи продолжат движение в обе стороны. Объезд организуют по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту. Вводимые ограничения касаются периодов работ, связанных с выносом коммуникаций и устройством стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов. Подрядная организация уже начала вынос водовода и наружного освещения, а вскоре начнется переустройство ливневой канализации и трамвайных путей. Строительство линии «Север-Юг» началось в 2023 году и будет включать наземные станции на улицах Овчинникова, Косарева, Каслинской, а также на проспекте Победы и остановку «Торговый центр». За работы отвечает «Моспроект-3», заключивший договор с АО «Челябинский метротрамвай».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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