В России нашли особую версию The Sims с Shaman и Мизулиной

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Дополнение к The Sims с Shaman и Мизулиной можно купить за 119 рублей
Дополнение к The Sims с Shaman и Мизулиной можно купить за 119 рублей Фото:

В магазине Санкт-Петербурга обнаружили диск с компьютерной игрой под названием «The Россияне», которая представляет собой специальную версию игры The Sims. На ее обложке изображены певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Об этом сообщает telegram-канал «Креатив со звездочкой».

«Погрузитесь в атмосферу русской деревни, где время течет неторопливо, а главные ценности — вера, семья и любовь к родной земле» — написано на диске. Telegram-канал также публикует фото, на котором видно, что на обложке игры изображены Shaman и Мизулина. 

Разработчики дополнения внедрили возможности для игроков отмечать православные праздники, включая Пасху и Рождество, участвовать в народных гуляниях, заниматься огородничеством, собирать грибы. Стоимость дополнения, согласно информации на упаковке, составляет всего 119 рублей.

Дронов официально сообщил о своих отношениях с Мизулиной 9 марта. Объявление было сделано со сцены в ходе его сольного концерта «Ты моя», который состоялся в московском концертном зале Live Арена. Впервые Дронов и Мизулина появились вместе на публике в 2023 году, передает «Национальная служба новостей».

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В магазине Санкт-Петербурга обнаружили диск с компьютерной игрой под названием «The Россияне», которая представляет собой специальную версию игры The Sims. На ее обложке изображены певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Об этом сообщает telegram-канал «Креатив со звездочкой». «Погрузитесь в атмосферу русской деревни, где время течет неторопливо, а главные ценности — вера, семья и любовь к родной земле» — написано на диске. Telegram-канал также публикует фото, на котором видно, что на обложке игры изображены Shaman и Мизулина.  Разработчики дополнения внедрили возможности для игроков отмечать православные праздники, включая Пасху и Рождество, участвовать в народных гуляниях, заниматься огородничеством, собирать грибы. Стоимость дополнения, согласно информации на упаковке, составляет всего 119 рублей. Дронов официально сообщил о своих отношениях с Мизулиной 9 марта. Объявление было сделано со сцены в ходе его сольного концерта «Ты моя», который состоялся в московском концертном зале Live Арена. Впервые Дронов и Мизулина появились вместе на публике в 2023 году, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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