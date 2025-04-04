Задержанного главреда «Вечерних ведомостей» отстранили от выборов в Екатеринбурге

Журналист Постников после трех задержаний отстранен от выборов в Екатеринбурге

04 апреля 2025 в 17:02 Размер текста - 17 +

Владислава Постникова задерживали три раза подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержание главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге Верх-Исетская территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга лишила Владислава Постникова, главного редактора «Вечерних ведомостей», полномочий члена участковой комиссии участка № 1323. Это решение приняли после того, как суд признал его виновным в демонстрации символики экстремистской организации. Информация об этом опубликована на сайте комиссии. «Считать досрочно прекращенными 26 марта 2025 года полномочия члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1323 с правом решающего голоса Постникова Владислава Владимировича, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Удостоверение члена участковой избирательной комиссии, выданное Постникову В.В., считать недействительным», — говорится в сообщении. Решение датировано 3 апреля. Первый раз журналиста поймали 28 февраля возле редакции и обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта главреда арестовали на две недели. 14 марта его задержали во второй раз прямо на выходе из учреждения. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Тагильский суд опять арестовал его на 14 суток — до 28 марта. В тот же день на выходе из спецприемника Постникова задержали в третий раз — за посты в telegram-канале давних лет. Всю информацию о главреде «Вечерних ведомостей» агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верх-Исетская территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга лишила Владислава Постникова, главного редактора «Вечерних ведомостей», полномочий члена участковой комиссии участка № 1323. Это решение приняли после того, как суд признал его виновным в демонстрации символики экстремистской организации. Информация об этом опубликована на сайте комиссии. «Считать досрочно прекращенными 26 марта 2025 года полномочия члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1323 с правом решающего голоса Постникова Владислава Владимировича, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Удостоверение члена участковой избирательной комиссии, выданное Постникову В.В., считать недействительным», — говорится в сообщении. Решение датировано 3 апреля. Первый раз журналиста поймали 28 февраля возле редакции и обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта главреда арестовали на две недели. 14 марта его задержали во второй раз прямо на выходе из учреждения. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Тагильский суд опять арестовал его на 14 суток — до 28 марта. В тот же день на выходе из спецприемника Постникова задержали в третий раз — за посты в telegram-канале давних лет. Всю информацию о главреде «Вечерних ведомостей» агентство собирает в отдельном сюжете.