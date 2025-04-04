Задержанного главреда «Вечерних ведомостей» отстранили от выборов в Екатеринбурге

Журналист Постников после трех задержаний отстранен от выборов в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет неравнодушных граждан в Домне. Екатеринбург, постников владислав
Владислава Постникова задерживали три раза подряд Фото:
новость из сюжета
Задержание главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге

Верх-Исетская территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга лишила Владислава Постникова, главного редактора «Вечерних ведомостей», полномочий члена участковой комиссии участка № 1323. Это решение приняли после того, как суд признал его виновным в демонстрации символики экстремистской организации. Информация об этом опубликована на сайте комиссии.

«Считать досрочно прекращенными 26 марта 2025 года полномочия члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1323 с правом решающего голоса Постникова Владислава Владимировича, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Удостоверение члена участковой избирательной комиссии, выданное Постникову В.В., считать недействительным», — говорится в сообщении. Решение датировано 3 апреля.

Первый раз журналиста поймали 28 февраля возле редакции и обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта главреда арестовали на две недели.

14 марта его задержали во второй раз прямо на выходе из учреждения. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Тагильский суд опять арестовал его на 14 суток — до 28 марта.

В тот же день на выходе из спецприемника Постникова задержали в третий раз — за посты в telegram-канале давних лет. Всю информацию о главреде «Вечерних ведомостей» агентство собирает в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верх-Исетская территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга лишила Владислава Постникова, главного редактора «Вечерних ведомостей», полномочий члена участковой комиссии участка № 1323. Это решение приняли после того, как суд признал его виновным в демонстрации символики экстремистской организации. Информация об этом опубликована на сайте комиссии. «Считать досрочно прекращенными 26 марта 2025 года полномочия члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1323 с правом решающего голоса Постникова Владислава Владимировича, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Удостоверение члена участковой избирательной комиссии, выданное Постникову В.В., считать недействительным», — говорится в сообщении. Решение датировано 3 апреля. Первый раз журналиста поймали 28 февраля возле редакции и обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта главреда арестовали на две недели. 14 марта его задержали во второй раз прямо на выходе из учреждения. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Тагильский суд опять арестовал его на 14 суток — до 28 марта. В тот же день на выходе из спецприемника Постникова задержали в третий раз — за посты в telegram-канале давних лет. Всю информацию о главреде «Вечерних ведомостей» агентство собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...