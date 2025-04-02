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21:32
ЦБ приступил к разработке нового дизайна банкноты номиналом 500 рублей
21:19
Прилепин выругался после слов Рубио о Путине
21:05
В Германии запретили пускать представителей РФ на мероприятия к 80-летию Победы
1
То снег, то дождь: где провести выходные, чтобы почувствовать весну. Инфографика
21:05
Лукашенко запретил чиновникам тратить деньги из госбюджета на любовниц
20:56
Почти половина стран-участниц СПЧ ООН не поддержала мандат комиссии по Украине
20:50
На Украине заподозрили Зеленского в попытке изменить конституцию ради мира с РФ
ЦБ сохранил ключевую ставку, а банки снижают проценты по вкладам: где выгоднее хранить деньги
20:38
Силовики задержали владельца одного из крупнейших производств масла в РФ Фосмана
20:28
Шесть мужей и трагическая судьба «советской Брижит Бардо»: чем запомнилась Наталья Кустинская
20:27
В Германии хотят ввести всеобщую воинскую повинность для сдерживания РФ
2
Путин создал сеть особых форпостов в новых регионах
20:12
Осужденный за взятки таможенник заявил, что собирал деньги на СВО
3
19:47
«VK видео» обошел по популярности YouTube
4
19:40
ВСУ разрушили мост в Брянской области
У России и Казахстана появится свой дешевый интернет
19:33
Диетолог рассказала, какой продукт спасет суставы, кожу и волосы
19:27
На Украине выпустили школьный учебник, где восхваляются «заслуги» Зеленского
19:17
Экс-посол США заявил, что для Трампа отношения с Путиным важнее Киева и ЕС
Россия готовится к отключению Starlink над Украиной: как технологии Маска попали в руки бойцов ВСУ
19:13
Кинокритика Барабаш признали иноагентом
19:01
Президент Армении утвердил закон о намерении вступить в ЕС
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19:00
«Уходят миллионы»: Сафронов назвал ежемесячную сумму расходов
1
Почему российские туристы массово едут отдыхать в Арктику
18:53
Устюгов забрал слова извинения перед Большуновым за скандал на чемпионате
1
18:37
Жители Аляски начали учить русский язык «на случай захвата»
4
18:21
Госсекретарь США высказался о возобновлении прямых рейсов с Россией
1
Врачи запустили сердце Паши Техника: как рэпер пережил клиническую смерть, что говорят врачи
18:10
Экс-сотруднику МО Чекмазову вынесли приговор по делу о взятках
1
18:00
Какой рис выбрать: дикий, бурый или белый — мнение диетолога
3
17:50
В Москве поезд сошел с рельсов, есть жертвы и пострадавшие
1
Осторожный оптимизм в переговорах с США, нюансы прекращения огня с Киевом: главные заявления Дмитрия Пескова
17:50
Гошу Крокодила отправили в колонию за расстрел конкурентов в сауне
17:40
Москва побила температурный рекорд года накануне похолодания
17:27
Рубио раскрыл, какой сигнал послал через Дмитриева в Москву
Высокой ключевой ставке приходит конец
17:20
«У нас лопнет терпение»: Нидерланды призвали надавить на Россию
9
17:06
«Родила не человека»: психиатр сравнила детей-аутистов с обезьянами и собаками
6
16:57
Почему критики разнесли «Minecraft в кино»: кубический мир вышел на экраны
Сам ампутировал себе ногу: что известно о якутском бойце, выжившем после 17 дней в окопе
16:46
Мошенники создали фейковую платежную систему
16:45
Названо число бойцов ВСУ пропавших без вести в Курской области
16:34
В России нашли особую версию The Sims с Shaman и Мизулиной
1
Песков — URA.RU: переговоры с США внушают осторожный оптимизм
16:17
Алаудинов сообщил о наступлении ВСУ на Белгородскую область
1
16:12
МО РФ: уничтожены 5 БПЛА над Курской и Белгородской областями
16:04
Имущество экс-менеджера «Газпрома» Митюшова пойдет на благо страны
3
Российская армия уничтожает элитные группы ВСУ в Курской области: карта СВО на 4 апреля
16:02
В Польше назвали опасными украинских мигрантов
15:42
Партнер Регины Тодоренко по фильму «Любовь с первого взгляда» избил возлюбленную
1
15:30
Mash: «Автоваз» сокращает производство из-за провала продаж
6
Политэлиты остановили армию влиятельного депутата на пути в думу
15:28
«Автоваз» запустил продажи нового внедорожника
4
15:25
Китай ввел ответные пошлины против США
2
15:20
«Нужны реформы, и ветераны потянут целые отрасли»: депутат-штурмовик — об СВО и жизни после нее
Как Орск пережил прошлогоднее наводнение из-за прорыва дамбы — мэр рассказал о стабилизации ситуации
15:18
Минздрав передумал отправлять часто болеющих россиян на врачебную комиссию
1
15:16
МИД РФ высылает троих дипломатов Молдавии
15:05
Суд арестовал начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны
1
В России готовятся ввести «шашлычное эмбарго»: где ни в коем случае нельзя жарить шашлыки
15:04
Российские военные освободили Розовку и Успеновку в ДНР
15:03
В Кремле рассказали, как пошлины Трампа скажутся на России
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15:02
В НАТО восхитились одним преимуществом Минобороны РФ
Похолодание накроет всю Центральную Россию — в каких регионах сугробы поднимутся до 20 см
15:00
Песков раскрыл вопрос вступления Украины в НАТО
14:56
В Кремле объяснили, кому присвоят статус ветерана боевых действий в Курской области
14:55
В Кремле раскрыли, чью сторону занимают в вопросе ядерного оружия Ирана
Космос стал новой ареной для конфликтов — как российские системы «Тобол» и «Калинка» противодействуют Starlink
14:55
Песков рассказал о прерванных контактах с НАТО
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14:55
В Кремле сообщили о нюансах прекращения огня с Украиной
14:55
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих переговорах Путина и Трампа
1
Что известно о российской ученой, которую удерживают в США: любовь к лягушкам, ненависть к СВО
14:51
В РФ хотят наказывать блогеров-десятитысячников, не зарегистрированных в РКН
1
14:42
Представитель Путина заявил, что Трамп оздоравливает экономику России
2
14:40
Названа сумма пожертвований простых россиян на СВО
14:33
Завершено расследование причин крушения танкеров в Черном море
14:28
Всем россиянам пообещали новую выплату к 80-й годовщине Победы
14:23
Lada Granta стала самым популярным автомобилем у россиян
14:22
Цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов впервые за три года
1
14:17
Ювелиры представили самый большой бриллиант в России. Фото
1
14:14
ВСУ шесть раз атаковали энергообъекты РФ за последние сутки
14:08
Жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье
14:06
«Умер, завели»: Паша Техник пережил клиническую смерть
13:59
Экономике России предрекли нулевой рост
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13:54
В России возмутились из-за качества образования в ведущем вузе
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13:41
У девочки из Сочи застряла губа в машинке для стрижки ногтей
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13:33
Правнук Сталина отказался идти на Парад Победы
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13:27
Мэр Орска после паводка в 2024 году стал пить воду из-под крана
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13:24
Mash: у российских спортсменов начали выпадать зубы из-за любви к снюсу
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13:19
Спустя два дня нашли щенка Блюма, которого охранник поезда выгнал на улицу
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13:08
В Казани мать зарезала ножницами своего пятилетнего сына
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13:02
Ким Кардашьян снялась без трусов на фоне развода Канье Уэста
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13:00
Военнослужащий готовил теракт в общежитии курсантов
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12:57
Данные о дополнительных выплатах детям погибших участников СВО оказались фейком
12:49
Ампутировавший себе ногу якутский боец СВО вернулся домой живым
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12:48
Воздушный шар с российскими туристами упал в Дубае
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12:40
Квартиру Михаила Ефремова активно шумоизолируют
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12:32
Школьник зачитал рэп перед чиновниками в Минприроды. Видео
12:25
Politico раскрыло дату следующих переговоров Путина и Трампа
12:19
В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника
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12:13
В Подмосковье женщину откинуло волной из-за атаки дрона ВСУ. Видео
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Цены на российские автомобили выросли на 13%
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В Мармарисе загорелся пятизвездочный отель, есть пострадавшие
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Семь человек пострадали из-за разлива аммиака на предприятии под Саратовом
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Сбившего несколько людей автоблогера Гаджи Гаджиева пожалели и выпустили из СИЗО
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У россиян пропал интерес к импортным автомобилям
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11:50
Какие праздники отмечают 5 апреля 2025: что можно и нельзя делать, приметы, традиции
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Социологи отметили любовь россиян к «черным кредиторам»
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Трампу посоветовали прислушаться к идее Путина об управлении Украиной силами ООН
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11:27
Бастрыкин призвал снимать фильмы про СВО для подростков
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11:23
В Кремле отметили нежелание Европы разговаривать с Путиным
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11:02
Блогер Бумага закрыл пиццерию с убытком в 26 миллионов
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10:56
Украина использует российский банк для оплаты консульского сбора
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10:49
Shot: россиянин чуть не остался без прививки от бешенства
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10:41
Около 2 тысяч детей пострадали от насилия в российских семьях
10:36
Минцифры хочет дать IT-экспортерам отсрочку по налогу на прибыль
10:29
В Липецке повреждены три частных дома из-за атаки БПЛА
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10:24
Остановилось сердце у свекра звезды сериала «Кухня»
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10:18
В МИД отметили отсутствие желания у Киева заканчивать СВО
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Насколько сильной будет магнитная буря 5 апреля 2025: прогноз и солнечные вспышки
10:10
В России нашли дешевый способ производить электронику
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09:59
Трамп назвал приговор Ле Пен ошибкой в бухгалтерии
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09:44
В подмосковном селе Стремилово у домов выбило окна после попытки атаки БПЛА
09:38
Москва побила собственный рекорд по числу миллиардеров
8
09:31
В России хотят ввести биометрию для электросамокатчиков
5
09:26
Глава ВОЗ подтвердил распространение микоплазменной инфекции в России
3
09:06
Дмитриев убежден, что Трамп спас мир от Третьей мировой войны
22
09:01
«Овчинка стоила выделки»: российский снайпер Мага три дня подстерегал украинскую коллегу и уничтожил цель
8
08:43
Дмитрий Нагиев переехал в Дубай и стал гуру марафонов вместо Блиновской
16
08:25
Bloomberg: в США замерли в ожидании решения Путина после встречи с Дмитриевым
5
08:10
В СФР посчитали, сколько пенсионеров живут в России
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08:00
На спасение Паши Техника требуется 12 миллионов рублей
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07:39
На Украине погиб замкомандира бригады ВСУ Гнатюк
3
07:32
Президента Южной Кореи Юн Сок Еля отстранили от должности
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07:28
Три легковушки сгорели на парковке в Москве
07:18
Чат-боты вербуют подростков на поджоги станций сотовых связей
07:15
Дроны ВСУ атаковали Москву и целый ряд областей: карта ночной атаки ВСУ
07:15
Россияне могут заработать на пошлинах Трампа
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07:11
Цыгане запихнули ребенка в автомат с игрушками. Видео
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07:10
Эксперт раскрыл, как сэкономить при оплате зарубежных туров
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07:02
Беженец из Дзержинска поделился тактикой спасения от дронов ВСУ
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06:56
Россельхознадзор выявил 24% фальсификата среди сливочного масла
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06:53
В деле экс-сотрудников МО появился третий эпизод взятки на 600 тысяч рублей
06:44
Россиянам напомнили о штрафах до 15 тысяч за шашлыки во дворе
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06:30
Госдума намерена уничтожить все «резиновые квартиры»
7
06:25
Трампа уговаривают не звонить Путину
12
06:18
Бастрыкин: компьютерные игры подталкивают детей к совершению преступлений
8
06:11
Дмитриев обсудил с сенаторами США требования Путина по Украине
06:01
В Госдуме предложили ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников
6
05:55
Дмитриев выполнил в США важные поручения Путина: о чем говорил спецпредставитель с людьми Трампа
5
05:45
Shot: несколько взрывов прогремели в Таганроге
05:42
Один человек погиб и один ранен из-за удара дрона ВСУ в Брянской области
05:30
Водителей предупредили о весенних штрафах
2
05:13
Военные РФ заблокировали морские порты Николаевской области
7
04:41
Западные фирмы хотят вернуться на телеканалы РФ
20
04:14
В Пентагоне начали проверку в связи с утечкой данных в Signal
04:04
Дмитриев назвал важное качество Путина
03:59
Спецпредставитель Дмитриев раскрыл, когда США смогут снять санкции против РФ
1
03:42
Дмитриев: Трамп обеспечивает Украине сильную позицию для мирных переговоров с РФ
6
03:34
В Минсельхозе Польши предложили купить у Киева порт в Одессе
12
03:31
Дмитриев: Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед
1
03:11
Посол Братчиков: Фицо готовится встретиться с Путиным
02:57
Капсулы «Молекула» для похудения заинтересовали Роспотребнадзор
02:56
Трамп: Путин и Зеленский готовы к мирным переговорам по Украине
8
02:39
ПВО сбили летящий на Москву украинский БПЛА
02:37
Росавиация: в трех московских аэропортах введены ограничения
3
02:25
Дмитриев: России и США потребуется еще несколько встреч
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