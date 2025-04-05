Рютте усомнился в приглашении Зеленского на саммит в Гааге

Рютте: решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО еще не принято
© Служба новостей «URA.RU»
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Рютте не нашел ответа на вопрос о Зеленском
Рютте не нашел ответа на вопрос о Зеленском Фото:

Решение о возможном приглашении президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит в Гааге еще не принято. Об этом заявил глава НАТО Марк Рютте.

«У нас пока нет никаких подробностей по саммиту, поэтому об этом позднее», — сказал Рютте. Так он ответил на вопрос журналистов, будет ли приглашен Зеленский на саммит. Информацию передают РИА Новости.

Внутриполитическая ситуация на Украине также находится в состоянии неопределенности. По информации от лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, украинское правительство не готовится к проведению президентских выборов.

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Решение о возможном приглашении президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит в Гааге еще не принято. Об этом заявил глава НАТО Марк Рютте. «У нас пока нет никаких подробностей по саммиту, поэтому об этом позднее», — сказал Рютте. Так он ответил на вопрос журналистов, будет ли приглашен Зеленский на саммит. Информацию передают РИА Новости. Внутриполитическая ситуация на Украине также находится в состоянии неопределенности. По информации от лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, украинское правительство не готовится к проведению президентских выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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