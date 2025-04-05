Рютте усомнился в приглашении Зеленского на саммит в Гааге

Решение о возможном приглашении президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит в Гааге еще не принято. Об этом заявил глава НАТО Марк Рютте.
«У нас пока нет никаких подробностей по саммиту, поэтому об этом позднее», — сказал Рютте. Так он ответил на вопрос журналистов, будет ли приглашен Зеленский на саммит. Информацию передают РИА Новости.
Внутриполитическая ситуация на Украине также находится в состоянии неопределенности. По информации от лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, украинское правительство не готовится к проведению президентских выборов.
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