На суде над депутатом думы Екатеринбурга допрошен важный свидетель, его показания рушат обвинение

Уголовное дело против Виталия Чачина появилось из-за ошибки

05 апреля 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Виталию Чачину пытаются вменить картельный сговор Фото: Размик Закарян © URA.RU Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга, бизнесмена Виталия Чачина продолжает разваливаться. На очередном судебном заседании — 4 апреля — заслушали Алексея Зведенинова, который работал тендерным специалистом у Чачина в компании «Сити Билдинг». Он признался, что совершил роковую ошибку, из-за которой, как выяснилось, вообще начали преследовать политика. Речь идет о торгах по строительству моста в челябинском селе Богдановское в 2021 году. В них участвовали две подконтрольные Чачину компании — «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект» (ТСК). «Чачин поручил Зведенинову поучаствовать в этом аукционе. Чачин на тот момент представлял интересы обеих компаний, но у компании ТСК уровень допуска для торгов — 60 млн рублей, а тендер был на 66 млн рублей. Она в принципе не могла в них участвовать. Свидетель по ошибке поторопился и подал [заявку] от ТСК. Когда он пришел на следующий день, увидел, что подал не от той организации, и заявился от „Сити Билдинга“, чтобы все-таки в торгах поучаствовать», — рассказал адвокат Чачина Андрей Лизанец. Следствие обвиняет Чачина в том, что он — на тот момент управляющий ООО «Сити Билдинг» — договорился с формальным владельцем «Техностройкомплекта» Сергеем Заварухиным при аукционе не снижать сумму контракта. То есть фактически договорился сам с собой. При этом других участников в торгах не было, потерпевшие не установлены. Как сообщало URA.RU, уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) против Чачина возбудили в разгар подготовки к выборам в гордуму летом 2023-го. Ожидалось, что после выборов дело развалится. Тем более президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный порог попадающей под криминал суммы дохода с 50 миллионов рублей до 80 млн (в деле Чачина, как сказано выше, была сумма 66,5 млн, это позволяло попасть под декриминализацию). Но когда поправки вступили в силу, в дело включили еще пять эпизодов. Новость по теме Нарушена Конституция РФ: свердловский суд поддержал депутата Чачина, попавшего под уголовное дело СК считает, что Чачин и Заварухин (фактически подчиненный Чачина) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн). На предыдущем судебном заседании показаниями свидетелей были исключены три аукциона, к которым Чачин был непричастен. Таким образом, в деле осталось всего два, которые вновь не образуют состава преступления по общей сумме. Из этого следует, что дело должно быть прекращено. Управление Федеральной антимонопольной службы нашло признаки картельного сговора только в аукционе по мосту в Богдановском. И то арбитражный суд недавно фактически аннулировал и этот документ — единственное мощное доказательство вины Чачина. Другие торги УФАС даже не изучало. И это не единственные пробелы в уголовном деле. Ранее URA.RU подробно разбирало каждую из десяти несостыковок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга, бизнесмена Виталия Чачина продолжает разваливаться. На очередном судебном заседании — 4 апреля — заслушали Алексея Зведенинова, который работал тендерным специалистом у Чачина в компании «Сити Билдинг». Он признался, что совершил роковую ошибку, из-за которой, как выяснилось, вообще начали преследовать политика. Речь идет о торгах по строительству моста в челябинском селе Богдановское в 2021 году. В них участвовали две подконтрольные Чачину компании — «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект» (ТСК). «Чачин поручил Зведенинову поучаствовать в этом аукционе. Чачин на тот момент представлял интересы обеих компаний, но у компании ТСК уровень допуска для торгов — 60 млн рублей, а тендер был на 66 млн рублей. Она в принципе не могла в них участвовать. Свидетель по ошибке поторопился и подал [заявку] от ТСК. Когда он пришел на следующий день, увидел, что подал не от той организации, и заявился от „Сити Билдинга“, чтобы все-таки в торгах поучаствовать», — рассказал адвокат Чачина Андрей Лизанец. Следствие обвиняет Чачина в том, что он — на тот момент управляющий ООО «Сити Билдинг» — договорился с формальным владельцем «Техностройкомплекта» Сергеем Заварухиным при аукционе не снижать сумму контракта. То есть фактически договорился сам с собой. При этом других участников в торгах не было, потерпевшие не установлены. Как сообщало URA.RU, уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) против Чачина возбудили в разгар подготовки к выборам в гордуму летом 2023-го. Ожидалось, что после выборов дело развалится. Тем более президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный порог попадающей под криминал суммы дохода с 50 миллионов рублей до 80 млн (в деле Чачина, как сказано выше, была сумма 66,5 млн, это позволяло попасть под декриминализацию). Но когда поправки вступили в силу, в дело включили еще пять эпизодов. СК считает, что Чачин и Заварухин (фактически подчиненный Чачина) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн). На предыдущем судебном заседании показаниями свидетелей были исключены три аукциона, к которым Чачин был непричастен. Таким образом, в деле осталось всего два, которые вновь не образуют состава преступления по общей сумме. Из этого следует, что дело должно быть прекращено. Управление Федеральной антимонопольной службы нашло признаки картельного сговора только в аукционе по мосту в Богдановском. И то арбитражный суд недавно фактически аннулировал и этот документ — единственное мощное доказательство вины Чачина. Другие торги УФАС даже не изучало. И это не единственные пробелы в уголовном деле. Ранее URA.RU подробно разбирало каждую из десяти несостыковок.