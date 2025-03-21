Нарушена Конституция РФ: свердловский суд поддержал депутата Чачина, попавшего под уголовное дело

В деле екатеринбургского депутата Чачина нарушили Конституцию РФ

21 марта 2025 в 18:33 Размер текста - 17 +

Виталий Чачин продолжает отстаивать свою невиновность Фото: Илья Московец © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) нарушило принципы Конституции РФ, отменив собственное решение о пересмотре дела в отношении компания «Техностройкомплект» (ТСК) и «Сити Билдинг», связанных с депутатом гордумы Екатеринбурга Виталием Чачиным, заявил URA.RU адвокат политика Евгений Андрейчик. Он настаивает, что в связи с отменой решения УФАС от 31 августа 2022-го уголовное дело в отношении Чачина должно быть прекращено. Оно строится на решении УФАС о наличии признаков ограничения конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался компании Чачина «Сити Билдинг». Другим участником была еще одна его компания — «Техностройкомплект» (ТСК). В июле 2024 УФАС начал повторно рассматривать дело по заявлению ТСК и СБ, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, что юридически означает отмену ранее принятого решения. Однако в ноябре 2024 УФАС отменил свое собственное решение о пересмотре, фактически уклонившись от выполнения публичной функции по повторному рассмотрению дела с учетом новых доказательств. Новость по теме В уголовном деле депутата Чачина из Екатеринбурга найдены десять пробелов В начале марта арбитражный суд признал недействительным акт УФАС, поскольку антимонопольная служба не имеет права отменять собственные решения, которые улучшают положения заявителя, и фактически отменил их решение. И 18 марта выпустил мотивировочную часть своего вердикта (документ есть в распоряжении URA.RU). По словам Андрейчика, в силу ч. 7 ст. 201 АПК РФ решение суда подлежит немедленному исполнению. Судья Александр Гонгало принял во внимание, «что определение [УФАС] от 05.11.2024 об отмене ранее вынесенных определений о пересмотре решения вынесено антимонопольным органом по истечении четырех месяцев с момента удовлетворения заявлений о пересмотре, что нарушает конституционный принцип стабильности гражданского оборота и взаимного доверия государства и общества в связи с непоследовательностью действий свердловского УФАС». «Исходя из текста самого решения суда видно, что по картельному делу моего доверителя свердловское УФАС нарушило все, что только можно было нарушить, начиная от своих же внутренних регламентов и заканчивая основополагающими принципами Конституции РФ», — считает Андрейчик. В своем решении суд отметил, что единственное законное процессуальное действие, которое могло бы быть совершено в отношении действующего дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае истечения срока давности (если таковой истек) могло бы быть прекращение производства по делу». «Данное решение могло бы реально улучшить положение заявителя и третьих лиц», — сказано в документе. Из него также следует, что решение УФАС от ноября 2024-го оказывает существенное влияние на «Сити Билдинг» и Чачина лично, ведь силовики во многом опираются на этот незаконный документ. «Таким образом, обжалуемое определение нарушает права не только ООО „Сити Билдинг“, ООО „Техностройкомплект“, но и Чачина», — пришел к выводу суд. Новость по теме Дело против депутата думы Екатеринбурга Чачина разваливается: пропало единственное доказательство Об уголовном деле в отношении Чачина стало известно летом 2023-го — в разгар выборов в думу. Чачина сначала подозревали в ограничении конкуренции при розыгрыше тендера по мосту Богдановском, затем — когда вступили в силу поправки, декриминализирующие деяние Чачина, — в дело включили еще пять эпизодов. СК считает, что Чачин и формальный владелец ООО «ТСК» Заварухин (фактически подчиненный Чачина) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн). При этом никакой экспертизы по пяти аукционам из шести УФАС не проводило. В ходе расследования также не были допрошены возможные свидетели и потерпевшие (потерпевших, по словам защиты, в деле вообще нет), хотя Чачин настаивал на прозрачном разбирательстве. И это не единственные пробелы в уголовном деле. Ранее URA.RU подробно разбирало каждую из десяти несостыковок. Адвокат Чачина по уголовным делам Андрей Лизанец указывает на нейтральную позицию свердловской прокуратуры, привлеченную в качестве третьего лица. В своем одностраничном отзыве она указывает на то, что «права и законные интересы прокуратуры Свердловской области в данном деле не затрагиваются, в связи с чем решение вопроса об обоснованности заявленных требований оставляю на усмотрение суда». «Прошу рассмотреть дело без участия прокуратуры Свердловской области», — отстранилось надзорное ведомство. Новость по теме Депутат думы Екатеринбурга Чачин заявил, что его уголовное дело сфабриковано «Правоприменитель должен действовать непредвзято и системно, в соответствии с законом, равномерно распределяя ресурсы налогоплательщиков. Последний судебный спор был порожден антимонопольным органом, который чрезмерно увлекся преследованием одного предпринимателя и незаконно отменил свой собственный акт в перерыве между заседаниями кассационной инстанции, чтобы лишить нас ключевого доказательства. В итоге мой доверитель потеряет не менее полугода на данный суд, чтобы просто вернуть свое доказательство. Подобное поведение подрывает доверие к государственным институтам», — сетует Андрейчик. Он при этом убежден, что УФАС пойдет в апелляцию и там «продолжит настаивать на своем праве произвольно отменять акты под формальными предлогами». «Хотя достойнее было бы признать ошибку и остановиться», — убежден Андрейчик. URA.RU отправило запрос в УФАС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) нарушило принципы Конституции РФ, отменив собственное решение о пересмотре дела в отношении компания «Техностройкомплект» (ТСК) и «Сити Билдинг», связанных с депутатом гордумы Екатеринбурга Виталием Чачиным, заявил URA.RU адвокат политика Евгений Андрейчик. Он настаивает, что в связи с отменой решения УФАС от 31 августа 2022-го уголовное дело в отношении Чачина должно быть прекращено. Оно строится на решении УФАС о наличии признаков ограничения конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался компании Чачина «Сити Билдинг». Другим участником была еще одна его компания — «Техностройкомплект» (ТСК). В июле 2024 УФАС начал повторно рассматривать дело по заявлению ТСК и СБ, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, что юридически означает отмену ранее принятого решения. Однако в ноябре 2024 УФАС отменил свое собственное решение о пересмотре, фактически уклонившись от выполнения публичной функции по повторному рассмотрению дела с учетом новых доказательств. В начале марта арбитражный суд признал недействительным акт УФАС, поскольку антимонопольная служба не имеет права отменять собственные решения, которые улучшают положения заявителя, и фактически отменил их решение. И 18 марта выпустил мотивировочную часть своего вердикта (документ есть в распоряжении URA.RU). По словам Андрейчика, в силу ч. 7 ст. 201 АПК РФ решение суда подлежит немедленному исполнению. Судья Александр Гонгало принял во внимание, «что определение [УФАС] от 05.11.2024 об отмене ранее вынесенных определений о пересмотре решения вынесено антимонопольным органом по истечении четырех месяцев с момента удовлетворения заявлений о пересмотре, что нарушает конституционный принцип стабильности гражданского оборота и взаимного доверия государства и общества в связи с непоследовательностью действий свердловского УФАС». «Исходя из текста самого решения суда видно, что по картельному делу моего доверителя свердловское УФАС нарушило все, что только можно было нарушить, начиная от своих же внутренних регламентов и заканчивая основополагающими принципами Конституции РФ», — считает Андрейчик. В своем решении суд отметил, что единственное законное процессуальное действие, которое могло бы быть совершено в отношении действующего дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае истечения срока давности (если таковой истек) могло бы быть прекращение производства по делу». «Данное решение могло бы реально улучшить положение заявителя и третьих лиц», — сказано в документе. Из него также следует, что решение УФАС от ноября 2024-го оказывает существенное влияние на «Сити Билдинг» и Чачина лично, ведь силовики во многом опираются на этот незаконный документ. «Таким образом, обжалуемое определение нарушает права не только ООО „Сити Билдинг“, ООО „Техностройкомплект“, но и Чачина», — пришел к выводу суд. Об уголовном деле в отношении Чачина стало известно летом 2023-го — в разгар выборов в думу. Чачина сначала подозревали в ограничении конкуренции при розыгрыше тендера по мосту Богдановском, затем — когда вступили в силу поправки, декриминализирующие деяние Чачина, — в дело включили еще пять эпизодов. СК считает, что Чачин и формальный владелец ООО «ТСК» Заварухин (фактически подчиненный Чачина) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн). При этом никакой экспертизы по пяти аукционам из шести УФАС не проводило. В ходе расследования также не были допрошены возможные свидетели и потерпевшие (потерпевших, по словам защиты, в деле вообще нет), хотя Чачин настаивал на прозрачном разбирательстве. И это не единственные пробелы в уголовном деле. Ранее URA.RU подробно разбирало каждую из десяти несостыковок. Адвокат Чачина по уголовным делам Андрей Лизанец указывает на нейтральную позицию свердловской прокуратуры, привлеченную в качестве третьего лица. В своем одностраничном отзыве она указывает на то, что «права и законные интересы прокуратуры Свердловской области в данном деле не затрагиваются, в связи с чем решение вопроса об обоснованности заявленных требований оставляю на усмотрение суда». «Прошу рассмотреть дело без участия прокуратуры Свердловской области», — отстранилось надзорное ведомство. «Правоприменитель должен действовать непредвзято и системно, в соответствии с законом, равномерно распределяя ресурсы налогоплательщиков. Последний судебный спор был порожден антимонопольным органом, который чрезмерно увлекся преследованием одного предпринимателя и незаконно отменил свой собственный акт в перерыве между заседаниями кассационной инстанции, чтобы лишить нас ключевого доказательства. В итоге мой доверитель потеряет не менее полугода на данный суд, чтобы просто вернуть свое доказательство. Подобное поведение подрывает доверие к государственным институтам», — сетует Андрейчик. Он при этом убежден, что УФАС пойдет в апелляцию и там «продолжит настаивать на своем праве произвольно отменять акты под формальными предлогами». «Хотя достойнее было бы признать ошибку и остановиться», — убежден Андрейчик. URA.RU отправило запрос в УФАС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.