Боец ВСУ обвинил командира в жестокости, Донецк подвергся массовой атаке дронов: карта СВО 5 апреля

Пленный украинец: командир батальона ВСУ избивал мирных жителей Курской области
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Пленный боец ВСУ обвинил командира в жестокости к мирному населению
Пленный боец ВСУ обвинил командира в жестокости к мирному населению Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленный боец ВСУ Александр Горб рассказал о преступлениях его командира с позывным Тринадцатый, которые тот совершал против мирного населения и пленных военных ВС РФ в Курской области. ВС РФ продолжают бои за хутор Олешня в регионе. Донецк подвергся самой массовой атаке украинских дронов с начала СВО. Ход спецоперации и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.

Легенда
Легенда
Фото:

Курская область

По словам Александра Горба, украинского военнопленного, командир 156-го батальона ВСУ, известный под позывным Тринадцатый, совершал преступления против мирных жителей Курской области и российских военнопленных. «Некоторые российские военные из плена не возвращались. Он также жестоко обращался с мирными жителями, применяя физическое насилие», — сообщил Горб ТАСС. Он добавил, что Тринадцатый проводил агрессивные допросы с использованием физической силы, в ходе которых избивал жителей приграничных районов Курска. Горб подчеркнул, что не знает реального имени и фамилии Тринадцатого.

На окраинах хутора Олешня идут упорные бои. Военнослужащие ВС РФ выдавливают украинские войска, рассказали в российских силовых структурах. Операторы БПЛА и артиллеристы сжигают боевые машины Киева. Также ВС РФ продвигаются в направлении населенного пункта Басовка на сумском направлении.

Белгородская область

ВСУ продолжают попытки атаковать границу Белгородской области. Армия России успешно отражает все атаки.

ДНР

Донецк впервые с начала конфликта подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины. По информации пресс-службы УФСБ России по ДНР, защитные силы смогли отразить атаку, используя средства противовоздушной обороны, которыми было уничтожено 28 дронов противника.

Российская артиллерия и ТОС «Солнцепек» уничтожила сеть укреплений и личный состав ВСУ у Часова Яра. Официально подтверждена информация об освобождении населенных пунктов Александрополя и Успеновки. ВС РФ имеют тактические успехи в районе Удачного.

Запорожская область

ВС РФ продолжают вести бои за освобождение населенных пунктов Каменское и Щербаки. Об этом сообщают военкоры в telegram-канале WarGonzo.

Удары по военным объектам на Украине

ВС РФ нанесли удар по месту совещания командиров ВСУ с западными инструкторами. Атака производилась с помощью «Искандера-М» Также ночью сообщалось о взрывах на военных объектах в Киевской, Житомирской, Сумской, Винницкой и Черкасской областях.

Удары ВСУ по России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 49 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Пленный боец ВСУ Александр Горб рассказал о преступлениях его командира с позывным Тринадцатый, которые тот совершал против мирного населения и пленных военных ВС РФ в Курской области. ВС РФ продолжают бои за хутор Олешня в регионе. Донецк подвергся самой массовой атаке украинских дронов с начала СВО. Ход спецоперации и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU. Курская область По словам Александра Горба, украинского военнопленного, командир 156-го батальона ВСУ, известный под позывным Тринадцатый, совершал преступления против мирных жителей Курской области и российских военнопленных. «Некоторые российские военные из плена не возвращались. Он также жестоко обращался с мирными жителями, применяя физическое насилие», — сообщил Горб ТАСС. Он добавил, что Тринадцатый проводил агрессивные допросы с использованием физической силы, в ходе которых избивал жителей приграничных районов Курска. Горб подчеркнул, что не знает реального имени и фамилии Тринадцатого. На окраинах хутора Олешня идут упорные бои. Военнослужащие ВС РФ выдавливают украинские войска, рассказали в российских силовых структурах. Операторы БПЛА и артиллеристы сжигают боевые машины Киева. Также ВС РФ продвигаются в направлении населенного пункта Басовка на сумском направлении. Белгородская область ВСУ продолжают попытки атаковать границу Белгородской области. Армия России успешно отражает все атаки. ДНР Донецк впервые с начала конфликта подвергся массированной атаке ударных БПЛА дальнего действия со стороны Украины. По информации пресс-службы УФСБ России по ДНР, защитные силы смогли отразить атаку, используя средства противовоздушной обороны, которыми было уничтожено 28 дронов противника. Российская артиллерия и ТОС «Солнцепек» уничтожила сеть укреплений и личный состав ВСУ у Часова Яра. Официально подтверждена информация об освобождении населенных пунктов Александрополя и Успеновки. ВС РФ имеют тактические успехи в районе Удачного. Запорожская область ВС РФ продолжают вести бои за освобождение населенных пунктов Каменское и Щербаки. Об этом сообщают военкоры в telegram-канале WarGonzo. Удары по военным объектам на Украине ВС РФ нанесли удар по месту совещания командиров ВСУ с западными инструкторами. Атака производилась с помощью «Искандера-М» Также ночью сообщалось о взрывах на военных объектах в Киевской, Житомирской, Сумской, Винницкой и Черкасской областях. Удары ВСУ по России Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 49 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
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