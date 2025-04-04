Бастрыкин затребовал доклад об избиении подростка бандой сверстников в Сургуте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу об избиении подростка бандой сверстников в Сургуте. Об этом сообщили в СУ СК России.
«Главой ведомства дано поручение после публикации о противоправных действиях в отношении подростка в ХМАО-Югре. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также о ходе организованной процессуальной проверки.», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Банда подростков напала на сверстника в Сургуте якобы из-за клеветы в адрес 17-летней девушки. Они длительное время избивали подростка. По данному факту в следственном комитете ХМАО возбуждено уголовное дело. Также проверку организовала прокуратура. К происшествию подключилась и городская мэрия.
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