04 апреля 2025

Бастрыкин затребовал доклад об избиении подростка бандой сверстников в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об избиении подростка в Сургуте
Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об избиении подростка в Сургуте Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу об избиении подростка бандой сверстников в Сургуте. Об этом сообщили в СУ СК России. 

«Главой ведомства дано поручение после публикации о противоправных действиях в отношении подростка в ХМАО-Югре. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также о ходе организованной процессуальной проверки.», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Банда подростков напала на сверстника в Сургуте якобы из-за клеветы в адрес 17-летней девушки. Они длительное время избивали подростка. По данному факту в следственном комитете ХМАО возбуждено уголовное дело. Также проверку организовала прокуратура. К происшествию подключилась и городская мэрия

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу об избиении подростка бандой сверстников в Сургуте. Об этом сообщили в СУ СК России.  «Главой ведомства дано поручение после публикации о противоправных действиях в отношении подростка в ХМАО-Югре. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также о ходе организованной процессуальной проверки.», — рассказали в telegram-канале ведомства. Банда подростков напала на сверстника в Сургуте якобы из-за клеветы в адрес 17-летней девушки. Они длительное время избивали подростка. По данному факту в следственном комитете ХМАО возбуждено уголовное дело. Также проверку организовала прокуратура. К происшествию подключилась и городская мэрия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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