Британским властям необходимо экстренно разработать план перевооружения из-за сближения РФ и США. Такое мнение высказал экс-глава МИ-6 Алекс Янгер.
«Великобритании необходимо перевооружиться и создать резервы посредством создания национальной службы, чтобы защититься от [президента России] Владимира Путина, господствующего в Восточной Европе <...>. Британцы должны осознать, что угроза со стороны РФ и ее близости к США реальна. Путин и [глава Белого дома Дональд] Трамп вместе сделали все возможное, чтобы убедить нас, что правила изменились», — цитирует бывшего руководителя британской разведи The Independent.
Ранее в Британии наконец признали превосходство российской армии. Сейчас правительство страны при поддержке нескольких стран ЕС разрабатывает план, который позволит обойти вопросы о выделении средств на оборону, пишет RT. По мнению аналитика из Великобритании Александра Меркуриса, европейский план перевооружения обречен на провал, передает телеканал 360. На этом фоне Венгрия официально заявила, что Европа не в состоянии самостоятельно профинансировать вооружение украинской армии, сообщает «Национальная служба новостей». В Риме уже вспыхнули протесты против планов Евросоюза по перевооружению.
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