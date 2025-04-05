05 апреля 2025

Shot: беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область Фото:

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Очевидцы сообщают о работе ПВО, сбито около десятка целей. Об этом сообщают местные СМИ. 

«Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область, местные жители сообщают об активной работе ПВО. Над регионом уже сбито около десятка воздушных целей», — говорится в telegram-канале Shot. Очевидцы слышали звуки пролета БПЛА и взрывов около двух часов ночи в Ростове, Аксае и Новочеркасске. Официальной информации пока нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске украинские беспилотники атаковали завод по производству оптоволокна. Очевидцы сообщают, что БПЛА летают на высоте 30-50 метров, а в районе завода возник пожар. По предварительным данным, используются дроны модели PD-2, способные летать на расстояние свыше 1000 километров.

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Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Очевидцы сообщают о работе ПВО, сбито около десятка целей. Об этом сообщают местные СМИ.  «Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область, местные жители сообщают об активной работе ПВО. Над регионом уже сбито около десятка воздушных целей», — говорится в telegram-канале Shot. Очевидцы слышали звуки пролета БПЛА и взрывов около двух часов ночи в Ростове, Аксае и Новочеркасске. Официальной информации пока нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске украинские беспилотники атаковали завод по производству оптоволокна. Очевидцы сообщают, что БПЛА летают на высоте 30-50 метров, а в районе завода возник пожар. По предварительным данным, используются дроны модели PD-2, способные летать на расстояние свыше 1000 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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