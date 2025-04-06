В Польше заявили, что Трамп рискует совершить историческую ошибку из-за России

Польский советник правительства Павел Коваль предостерег президента США Дональда Трампа от совершения «исторической ошибки» в вопросе российской экспансии на Украину. Коваль выразил опасения, что мирные переговоры, инициированные Трампом, могут привести к признанию территориальных претензий РФ.
«Польша предостерегла Дональда Трампа от „исторической ошибки“ в вопросе российской экспансии. Советник правительства Туска Павел Коваль заявил, что мирные переговоры по Украине не должны привести к признанию территориальных претензий Москвы», — пишет Financial Times.
С точки зрения Коваль, признание новых территорий РФ позволит России расширить свое влияние и укрепить позиции, что недопустимо для Европы и мирового сообщества. Политик также указал на то, что такой шаг будет пересекать «красную линию» для Польши и ее союзников.
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