В Польше заявили, что Трамп рискует совершить историческую ошибку из-за России

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В Польше заявили, что Трамп может совершить ошибку
В Польше заявили, что Трамп может совершить ошибку Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Польский советник правительства Павел Коваль предостерег президента США Дональда Трампа от совершения «исторической ошибки» в вопросе российской экспансии на Украину. Коваль выразил опасения, что мирные переговоры, инициированные Трампом, могут привести к признанию территориальных претензий РФ.

«Польша предостерегла Дональда Трампа от „исторической ошибки“ в вопросе российской экспансии. Советник правительства Туска Павел Коваль заявил, что мирные переговоры по Украине не должны привести к признанию территориальных претензий Москвы», — пишет Financial Times.

С точки зрения Коваль, признание новых территорий РФ позволит России расширить свое влияние и укрепить позиции, что недопустимо для Европы и мирового сообщества. Политик также указал на то, что такой шаг будет пересекать «красную линию» для Польши и ее союзников.

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Польский советник правительства Павел Коваль предостерег президента США Дональда Трампа от совершения «исторической ошибки» в вопросе российской экспансии на Украину. Коваль выразил опасения, что мирные переговоры, инициированные Трампом, могут привести к признанию территориальных претензий РФ. «Польша предостерегла Дональда Трампа от „исторической ошибки“ в вопросе российской экспансии. Советник правительства Туска Павел Коваль заявил, что мирные переговоры по Украине не должны привести к признанию территориальных претензий Москвы», — пишет Financial Times. С точки зрения Коваль, признание новых территорий РФ позволит России расширить свое влияние и укрепить позиции, что недопустимо для Европы и мирового сообщества. Политик также указал на то, что такой шаг будет пересекать «красную линию» для Польши и ее союзников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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