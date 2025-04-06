Потомок Екатерины II из США решил открыть бизнес в Петербурге

Потомок Екатерины II Калагеорги решил открыть бизнес с сфере искусства
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Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством
Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством Фото:

Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги начал свою бизнес-деятельность в сфере исполнительского искусства в Санкт-Петербурге. Он уже зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельствуют документы.

«Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств», — написано в регистрационных документах. Текст передает РИА Новости. Кроме того, Калагеорги зарегистрировал широкий спектр дополнительных видов деятельности, включая производство кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ, деятельность в области звукозаписи, издание музыкальных произведений и многое другое.

Ранее вице-премьер правительства Крыма и бывший представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Андрей Калагеорги, который является потомком императрицы Екатерины Великой и князя Григория Потемкина, выразил желание получить российское гражданство и переехать на постоянное место жительства в Крым. Решение о предоставлении гражданства было утверждено главой РФ Владимиром Путиным в январе прошлого года.

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Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги начал свою бизнес-деятельность в сфере исполнительского искусства в Санкт-Петербурге. Он уже зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельствуют документы. «Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств», — написано в регистрационных документах. Текст передает РИА Новости. Кроме того, Калагеорги зарегистрировал широкий спектр дополнительных видов деятельности, включая производство кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ, деятельность в области звукозаписи, издание музыкальных произведений и многое другое. Ранее вице-премьер правительства Крыма и бывший представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Андрей Калагеорги, который является потомком императрицы Екатерины Великой и князя Григория Потемкина, выразил желание получить российское гражданство и переехать на постоянное место жительства в Крым. Решение о предоставлении гражданства было утверждено главой РФ Владимиром Путиным в январе прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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