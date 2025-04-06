Олимпийский чемпион оценил влияние Трампа на российских спортсменов

Васильев: рассчитывать на помощь Трампа российским спортсменам не стоит
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Васильев убежден, что Трамп никак не повлияет на возвращение российских спортсменов на мировую арену
Васильев убежден, что Трамп никак не повлияет на возвращение российских спортсменов на мировую арену Фото:

Рассчитывать на президента США Дональда Трампа в ситуации с допуском российских спортсменов на международную арену не стоит. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Мы знаем по его предыдущему сроку, что Трамп — человек непредсказуемый и непоследовательный, он легко может изменить свою точку зрения. Рассчитывать на то, что он будет держать слово, не приходится», — сказал Дмитрий Васильев.

Он отметил, что легче будет направить усилия на взаимодействие с МОК и его новой главой Кристи Ковентри. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов придерживается того же мнения.

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Рассчитывать на президента США Дональда Трампа в ситуации с допуском российских спортсменов на международную арену не стоит. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. «Мы знаем по его предыдущему сроку, что Трамп — человек непредсказуемый и непоследовательный, он легко может изменить свою точку зрения. Рассчитывать на то, что он будет держать слово, не приходится», — сказал Дмитрий Васильев. Он отметил, что легче будет направить усилия на взаимодействие с МОК и его новой главой Кристи Ковентри. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов придерживается того же мнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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