Олимпийский чемпион оценил влияние Трампа на российских спортсменов

Рассчитывать на президента США Дональда Трампа в ситуации с допуском российских спортсменов на международную арену не стоит. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«Мы знаем по его предыдущему сроку, что Трамп — человек непредсказуемый и непоследовательный, он легко может изменить свою точку зрения. Рассчитывать на то, что он будет держать слово, не приходится», — сказал Дмитрий Васильев.
Он отметил, что легче будет направить усилия на взаимодействие с МОК и его новой главой Кристи Ковентри. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов придерживается того же мнения.
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