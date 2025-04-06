Зеленский сделал жесткое заявление про своих союзников

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал союзников передает Киеву все хранящиеся у них Patriot и упрекнул их в том, что системы не используются. Он подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны страны и активизации договоренностей с международными партнерами.
«Мы нуждаемся в усилении нашей противовоздушной обороны — это объективная реальность, — и все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать. „Петриоты“, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь», — подчеркнул Зеленский. Об этом он написал в своем telegram-канале.
В дополнение к этому, украинский лидер призвал увеличить производство систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Особенно его призыв касался стран Европы и США.
Украина ведет интенсивные переговоры с Соединенными Штатами относительно военной поддержки, включая обсуждение поставок ракет для зенитных ракетных систем Patriot. Эти переговоры являются элементом более широких дискуссий по новым соглашениям в контексте завершения текущих программ помощи. Зеленский не так давно выразил сожаление по поводу того, что Украине не удалось добиться от США выдачи лицензии на производство зенитных ракетных систем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.