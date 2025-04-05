05 апреля 2025

Уральский завод отсудил у немецкого гиганта почти два миллиарда

Siemens проиграл суд дочерней структуре «Синары» на 1,7 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Siemens подавала иск к уральскому заводу в московский и свердловский арбитражные суды
Siemens подавала иск к уральскому заводу в московский и свердловский арбитражные суды Фото:

Арбитражный суд Свердловской области обязал ООО «Сименс мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) выплатить неустойку в размере 1,7 миллиарда рублей компании «Уральские локомотивы» (входит в ГК «Синара») за срыв контракта. Информация об этом появилась в картотеке дел суда.

Siemens отказался поставлять «Уральским локомотивам» оборудование после введения Западом антироссийских санкций в марте 2022-го. «Поскольку рассматриваемый в настоящем деле договор [был] заключен до 02.03.2022, введенные Европейским Союзом санкции не касаются его исполнения, оснований для отказа от выполнения взятых на себя обязательств у общества „Сименс Мобильность“ не имелось», — сообщается в документе.

Ранее «Уральские локомотивы» уже отсудили у дочерней компании Siemens 291 миллион рублей за отказ от поставок и обслуживания оборудования для электровозов. Также «Сименс Мобильность» подавали три иска в арбитражные суды Москвы и Свердловской области против уральского завода.

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Арбитражный суд Свердловской области обязал ООО «Сименс мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) выплатить неустойку в размере 1,7 миллиарда рублей компании «Уральские локомотивы» (входит в ГК «Синара») за срыв контракта. Информация об этом появилась в картотеке дел суда. Siemens отказался поставлять «Уральским локомотивам» оборудование после введения Западом антироссийских санкций в марте 2022-го. «Поскольку рассматриваемый в настоящем деле договор [был] заключен до 02.03.2022, введенные Европейским Союзом санкции не касаются его исполнения, оснований для отказа от выполнения взятых на себя обязательств у общества „Сименс Мобильность“ не имелось», — сообщается в документе. Ранее «Уральские локомотивы» уже отсудили у дочерней компании Siemens 291 миллион рублей за отказ от поставок и обслуживания оборудования для электровозов. Также «Сименс Мобильность» подавали три иска в арбитражные суды Москвы и Свердловской области против уральского завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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