06 апреля 2025

«Роскосмос» показал с орбиты циклон, принесший мощный снегопад и метель в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Снимок циклона со спутника
Снимок циклона со спутника Фото:

Циклон «Зион», из-за которого Москва 6 апреля столкнулась с сильным снегопадом и метелью, был заснят с орбиты Земли. Соответсвующий снимок выложила пресс-служба «Роскосмоса».

«Зима вернулась в столицу... Снимок спутников „Электро-Л“ и „Арктика-М“», — говорится в публикации telegram-канала «Госкорпорация „Роскосмос“».

Образовавшиеся из-за сильного снегопада и метели в Москве сугробы исчезнут к 17-18 апреля. С таким вердиктом ранее выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, нынешние погодные условия вызваны циклоном «Зион», который принес в столичный регион обильные осадки и усилие ветра.

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Циклон «Зион», из-за которого Москва 6 апреля столкнулась с сильным снегопадом и метелью, был заснят с орбиты Земли. Соответсвующий снимок выложила пресс-служба «Роскосмоса». «Зима вернулась в столицу... Снимок спутников „Электро-Л“ и „Арктика-М“», — говорится в публикации telegram-канала «Госкорпорация „Роскосмос“». Образовавшиеся из-за сильного снегопада и метели в Москве сугробы исчезнут к 17-18 апреля. С таким вердиктом ранее выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, нынешние погодные условия вызваны циклоном «Зион», который принес в столичный регион обильные осадки и усилие ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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