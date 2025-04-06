«Роскосмос» показал с орбиты циклон, принесший мощный снегопад и метель в Москву

Циклон «Зион», из-за которого Москва 6 апреля столкнулась с сильным снегопадом и метелью, был заснят с орбиты Земли. Соответсвующий снимок выложила пресс-служба «Роскосмоса».
«Зима вернулась в столицу... Снимок спутников „Электро-Л“ и „Арктика-М“», — говорится в публикации telegram-канала «Госкорпорация „Роскосмос“».
Образовавшиеся из-за сильного снегопада и метели в Москве сугробы исчезнут к 17-18 апреля. С таким вердиктом ранее выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, нынешние погодные условия вызваны циклоном «Зион», который принес в столичный регион обильные осадки и усилие ветра.
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