Синоптик раскрыл, когда в Москве растают сугробы

Снегопады в Москве продолжатся, а сугробы растают только к середине апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, нынешние погодные условия вызваны циклоном «Зион», который принес в столичный регион обильные осадки и усилие ветра.
«Снегопады продолжатся и в ближайшие сутки, снежный покров к понедельнику подрастет до 10-15 сантиметров. Растают сугробы в Москве только к 17-18 апреля», — сказал Тишковец в беседе с РИА Новости.
Циклон «Зион» оказал значительное влияние на погодные условия в регионе. Согласно прогнозу синоптика, до понедельника снег не прекратится, а также ожидается усиление ветра. Эти факторы будут способствовать дальнейшему увеличению снежного покрова.
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