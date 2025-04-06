Синоптик раскрыл, когда в Москве растают сугробы

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве растают к 17-18 апреля
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Сугробы растают в Москве только в середине апреля
Сугробы растают в Москве только в середине апреля Фото:

Снегопады в Москве продолжатся, а сугробы растают только к середине апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, нынешние погодные условия вызваны циклоном «Зион», который принес в столичный регион обильные осадки и усилие ветра.

«Снегопады продолжатся и в ближайшие сутки, снежный покров к понедельнику подрастет до 10-15 сантиметров. Растают сугробы в Москве только к 17-18 апреля», — сказал Тишковец в беседе с РИА Новости.

Циклон «Зион» оказал значительное влияние на погодные условия в регионе. Согласно прогнозу синоптика, до понедельника снег не прекратится, а также ожидается усиление ветра. Эти факторы будут способствовать дальнейшему увеличению снежного покрова.

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Снегопады в Москве продолжатся, а сугробы растают только к середине апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, нынешние погодные условия вызваны циклоном «Зион», который принес в столичный регион обильные осадки и усилие ветра. «Снегопады продолжатся и в ближайшие сутки, снежный покров к понедельнику подрастет до 10-15 сантиметров. Растают сугробы в Москве только к 17-18 апреля», — сказал Тишковец в беседе с РИА Новости. Циклон «Зион» оказал значительное влияние на погодные условия в регионе. Согласно прогнозу синоптика, до понедельника снег не прекратится, а также ожидается усиление ветра. Эти факторы будут способствовать дальнейшему увеличению снежного покрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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