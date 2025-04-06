Магнитогорский хоккеист Малкин поздравил Овечкина с рекордом

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин, играющий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, который установил рекорд по забитым голам в НХЛ. Он пожелал ему новых достижений.
«Ови, это настоящее безумие. Сегодня ты вошел в историю. Это один из самых тяжелых, я считаю, рекордов в хоккее. И ты сделал это. Ты единственный игрок в хоккее, который может покорить отметку в 900 голов. Я тебе этого желаю», — обратился он к Овечкину в видео, опубликованном РИА Новости Спорт.
Малкин отметил, что новый рекордсмен — единственный игрок, безумно влюбленный в хоккей. Также он пожелал коллеге удачи и здоровья.
Как URA.RU писало ранее, Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в рейтинге снайперов НХЛ. Он забил свою 895-ю шайбу.
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