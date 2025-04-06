06 апреля 2025
05 апреля 2025

Магнитогорский хоккеист Малкин поздравил Овечкина с рекордом

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеист Малкин восхитился рекордным голом Овечкина
Хоккеист Малкин восхитился рекордным голом Овечкина Фото:

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин, играющий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, который установил рекорд по забитым голам в НХЛ. Он пожелал ему новых достижений.

«Ови, это настоящее безумие. Сегодня ты вошел в историю. Это один из самых тяжелых, я считаю, рекордов в хоккее. И ты сделал это. Ты единственный игрок в хоккее, который может покорить отметку в 900 голов. Я тебе этого желаю», — обратился он к Овечкину в видео, опубликованном РИА Новости Спорт.

Малкин отметил, что новый рекордсмен — единственный игрок, безумно влюбленный в хоккей. Также он пожелал коллеге удачи и здоровья.

Как URA.RU писало ранее, Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в рейтинге снайперов НХЛ. Он забил свою 895-ю шайбу.

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Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин, играющий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, который установил рекорд по забитым голам в НХЛ. Он пожелал ему новых достижений. «Ови, это настоящее безумие. Сегодня ты вошел в историю. Это один из самых тяжелых, я считаю, рекордов в хоккее. И ты сделал это. Ты единственный игрок в хоккее, который может покорить отметку в 900 голов. Я тебе этого желаю», — обратился он к Овечкину в видео, опубликованном РИА Новости Спорт. Малкин отметил, что новый рекордсмен — единственный игрок, безумно влюбленный в хоккей. Также он пожелал коллеге удачи и здоровья. Как URA.RU писало ранее, Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в рейтинге снайперов НХЛ. Он забил свою 895-ю шайбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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