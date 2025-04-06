Пытавшийся ввезти в РФ рекордный груз со взрывчаткой заявил, что ничего не знал

Водитель микроавтобуса, задержанный в Белоруссии с взрывчаткой в багажнике, Евгений Манько утверждает, что не знал о наличии запрещенного груза. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», подчеркнув, что его профессиональная деятельность связана с перевозками автомобилей.
«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь», — сказал мужчина.
Евгений Манько также рассказал, что заказ на перевозку получил от своего знакомого из Эстонии по имени Роман, который в свою очередь действовал по поручению человека по имени Иван, занимавшегося переделкой микроавтобуса.
О сорванной попытке провезти рекордный по весу груз со взрывчаткой в Россию сообщила таможенная служба Белоруссии. По информации ведомства, Взрывчатку накрыли листами виброшумоизоляции и ДСП, чтобы груз не был обнаружен служебными собаками.
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