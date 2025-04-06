06 апреля 2025

Назван единственный крупный город в России, где падают цены на жилье

РБК: Астрахань — единственный крупный город, где цены на жилье падают
© Служба новостей «URA.RU»
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В марте цены на жилье снизились только в Астрахани
В марте цены на жилье снизились только в Астрахани Фото:

Всего в одном городе из 50 исследуемых в марте снизились цены на жилье на вторичном рынке. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» на основе данных, предоставленных консалтинговой компанией SRG.

«По данным SRG, в марте цены снизились только в одном городе — Астрахани. Средняя цена квадратного метра здесь за месяц снизилась на 0,22%, до 77,8 тысяч рублей», — пишет РБК. В остальных городах цены росли, больше всего квартиры подорожали в Курске.  

В последнее время на рынке недвижимости России наблюдаются разнонаправленные тенденции. В то время как в Астрахани фиксируется снижение цен на жилье на вторичном рынке, в Екатеринбурге рухнули цены на аренду однокомнатных квартир.

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Всего в одном городе из 50 исследуемых в марте снизились цены на жилье на вторичном рынке. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» на основе данных, предоставленных консалтинговой компанией SRG. «По данным SRG, в марте цены снизились только в одном городе — Астрахани. Средняя цена квадратного метра здесь за месяц снизилась на 0,22%, до 77,8 тысяч рублей», — пишет РБК. В остальных городах цены росли, больше всего квартиры подорожали в Курске.   В последнее время на рынке недвижимости России наблюдаются разнонаправленные тенденции. В то время как в Астрахани фиксируется снижение цен на жилье на вторичном рынке, в Екатеринбурге рухнули цены на аренду однокомнатных квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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