Рогов: ВС РФ вышли на границу ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

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Бойцы ВС РФ достигли административных границ трех регионов в зоне СВО
Бойцы ВС РФ достигли административных границ трех регионов в зоне СВО Фото:
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Российские войска достигли административных границ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. 

«Наши войска продвинулись от Бурлацкого севернее села Шевченко ДНР, а также вышли на восточные окраины этого населенного пункта, освободив около восьми квадратных километров», — сказал Владимир Рогов. Он добавил, что в настоящий момент российские военные уже достигли границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Кроме того, Министерство обороны России 1 марта отметило успехи 127-й бригады группировки войск «Восток», которая освободила села Бурлацкое и Скудное в ДНР. Накануне ВС РФ также продвинулись в Сумской области. Они освободили населенный пункт Басовка и приблизились к Юнаковке.

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Российские войска достигли административных границ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.  «Наши войска продвинулись от Бурлацкого севернее села Шевченко ДНР, а также вышли на восточные окраины этого населенного пункта, освободив около восьми квадратных километров», — сказал Владимир Рогов. Он добавил, что в настоящий момент российские военные уже достигли границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Кроме того, Министерство обороны России 1 марта отметило успехи 127-й бригады группировки войск «Восток», которая освободила села Бурлацкое и Скудное в ДНР. Накануне ВС РФ также продвинулись в Сумской области. Они освободили населенный пункт Басовка и приблизились к Юнаковке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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