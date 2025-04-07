Трамп поставил ультиматум Китаю по поводу таможенных пошлин

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Трамп выдвинул условия для успешного завершения сделки с КНР
Трамп выдвинул условия для успешного завершения сделки с КНР Фото:
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Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Соединенные Штаты не будут заключать новое соглашение о таможенных пошлинах с Китаем до тех пор, пока не будет решена проблема торгового дефицита между двумя странами. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

«Нам необходимо разобраться с торговым дефицитом с Китаем. Мы теряем в пользу КНР сотни миллиардов долларов. Пока мы не решим данную проблему, я не буду заключать сделку», — подчеркнул Трамп в эфире Fox News.

США ввели взаимные пошлины на товары из ряда стран. Туда вошли КНР, Казахстан, Украина, Мадагаскар, Вьетнам и многие другие. При этом в список не вошли Россия и Белоруссия. Как позднее объяснил глава Минфина США Скотт Бессент, это связано с отсутствием торговли между странами.

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Соединенные Штаты не будут заключать новое соглашение о таможенных пошлинах с Китаем до тех пор, пока не будет решена проблема торгового дефицита между двумя странами. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами. «Нам необходимо разобраться с торговым дефицитом с Китаем. Мы теряем в пользу КНР сотни миллиардов долларов. Пока мы не решим данную проблему, я не буду заключать сделку», — подчеркнул Трамп в эфире Fox News. США ввели взаимные пошлины на товары из ряда стран. Туда вошли КНР, Казахстан, Украина, Мадагаскар, Вьетнам и многие другие. При этом в список не вошли Россия и Белоруссия. Как позднее объяснил глава Минфина США Скотт Бессент, это связано с отсутствием торговли между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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