На реке Ишим в Казанском районе вода медленно прибывает. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.
«Вода медленно, но прибывает. За последние сутки в селе Ильинка плюс два сантиметра, в самом Казанском — восемь. Отслеживаем ситуацию в круглосуточном режиме», — написал глава региона.
«Большую воду» ожидают к середине апреля. По данным синоптиков, к 9 апреля в Ильинке уровень воды достигнет отметки «опасное явление». За сутки уровень воды там вырос на два сантиметра и составил 734 см. На 30 см выросла река в Викулово и Абатском.
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