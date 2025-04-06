06 апреля 2025
05 апреля 2025

Губернатор Тюменской области Моор: вода в реке Ишим медленно, но прибывает. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ильинке река Ишим достигла отметки 734 см
В Ильинке река Ишим достигла отметки 734 см Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

На реке Ишим в Казанском районе вода медленно прибывает. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

«Вода медленно, но прибывает. За последние сутки в селе Ильинка плюс два сантиметра, в самом Казанском — восемь. Отслеживаем ситуацию в круглосуточном режиме», — написал глава региона.

«Большую воду» ожидают к середине апреля. По данным синоптиков, к 9 апреля в Ильинке уровень воды достигнет отметки «опасное явление». За сутки уровень воды там вырос на два сантиметра и составил 734 см. На 30 см выросла река в Викулово и Абатском.

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На реке Ишим в Казанском районе вода медленно прибывает. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Вода медленно, но прибывает. За последние сутки в селе Ильинка плюс два сантиметра, в самом Казанском — восемь. Отслеживаем ситуацию в круглосуточном режиме», — написал глава региона. «Большую воду» ожидают к середине апреля. По данным синоптиков, к 9 апреля в Ильинке уровень воды достигнет отметки «опасное явление». За сутки уровень воды там вырос на два сантиметра и составил 734 см. На 30 см выросла река в Викулово и Абатском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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