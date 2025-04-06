06 апреля 2025

Копейская чиновница ответит за смерть пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальница отдела экологии и природопользования предстанет перед судом (фото из архива)
Начальница отдела экологии и природопользования предстанет перед судом (фото из архива) Фото:

В Копейске (Челябинская область) начальница отдела экологии и природопользования ответит в суде за смерть пенсионерки под рухнувшим деревом. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа, обвиняемой по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Копейский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Инцидент произошел в мае 2024 года. Сухое дерево из-за шквалистого ветра упало прямо на пенсионерку. От полученных травм женщина погибла.

После случившегося в СКР по региону было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре также провели проверку.

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В Копейске (Челябинская область) начальница отдела экологии и природопользования ответит в суде за смерть пенсионерки под рухнувшим деревом. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа, обвиняемой по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Копейский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Инцидент произошел в мае 2024 года. Сухое дерево из-за шквалистого ветра упало прямо на пенсионерку. От полученных травм женщина погибла. После случившегося в СКР по региону было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре также провели проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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