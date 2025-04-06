Копейская чиновница ответит за смерть пенсионерки

В Копейске (Челябинская область) начальница отдела экологии и природопользования ответит в суде за смерть пенсионерки под рухнувшим деревом. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа, обвиняемой по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Копейский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Инцидент произошел в мае 2024 года. Сухое дерево из-за шквалистого ветра упало прямо на пенсионерку. От полученных травм женщина погибла.
После случившегося в СКР по региону было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре также провели проверку.
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