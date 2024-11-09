Протесты в Коркино: итоги и выводы

Челябинский город Коркино прожил две недели после цыганских погромов

10 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

События в Коркино в конце октября прогремели на всю Россию Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Народные волнения в Коркино Челябинской области, последовавшие за жестоким убийством 40-летней женщины-таксистки, всколыхнули всю Россию. Спустя две недели можно оценить ситуацию ретроспективно и сделать определенные выводы. Некоторыми из них поделились с URA.RU эксперты. Убийство и беспорядки в Коркино Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Тело матери двоих детей с несколькими ножевыми ранениями нашли у обочины дороги. Местные жители немедленно связали произошедшее с цыганской диаспорой — именно оттуда поступил заказ, который оказался для Елены последним. Полиция отчиталась о задержании предполагаемого убийцы. Правда, накануне беспорядков сведения о нем разнились — некоторые источники утверждали, что глухонемого 16-инвалида с задержками в развитии привел к силовикам его отец. Многие горожане усомнились, что это был реальный убийца — и в ночь, предшествующую избранию меры пресечения, полыхнуло. На улицы вышло, по официальным оценкам, до 150 человек. Цыганские семьи массово побежали из города, а попытка оказать сопротивление — из окна особняка по протестующим открыли огонь из дробовика — лишь подлила масла в огонь. Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Задержанных коркинцев наутро распустили по домам без возбуждения дел. «Если говорить о действиях властей Коркино по решению конфликта, то они были несвоевременными — „проморгали“. Региональные власти, правоохранители к ситуации подключились оперативно, провели работу быстро и качественно, поэтому большого количества жертв удалось избежать. На следующий же день в Коркино приехали представители губернатора, встретились с людьми», — констатировал тогда политолог Андрей Лавров. «Проморгали» По прошествии времени оценка эта, в общем, не изменилась. Более того, оценки вышестоящих властей (в том числе применительно к себе) стали еще более критическими. «Очевидно, что ситуация накалялась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — резюмировал полпред президента в УрФО Артем Жога на совещании с главными федеральными инспекторами в уральских регионах. Он поручил им проанализировать межнациональную обстановку в своих субъектах. Наблюдатели не преминули также отметить, что не обращали внимания на «межнац» в Коркино и депутаты Госдумы. Владимир Бурматов, упомянув муниципалитет в семи постах, коснулся цыганской темы лишь после того, как все случилось. Валерий Гартунг, чьей вотчиной с 1990-х считался Коркино, после проигранных там выборов регулярно прохаживался по главе Наталье Лощининой, которой давно объявил личную войну. Но вот взаимоотношения избирателей с цыганской диаспорой как-то прошли мимо его внимания. И, наконец, остается открытым вопрос: насколько хорошо были осведомлены о «давно накаленной ситуации» — назревающих событиях — силовые структуры? Если в достаточной мере, то почему действовали рефлективно — а не на предупреждение? Реакция власти «Региональные власти, правоохранители к ситуации подключились оперативно, провели работу быстро и качественно, поэтому большого количества жертв удалось избежать. На следующий же день в Коркино приехали представители губернатора, встретились с людьми. Любой специалист по политике скажет, что главное в этой ситуации — открытость и коммуникация с обществом. Это было обеспечено. От людей приняли все заявления, их выслушали, приняты меры, уже возбуждено более 30 административных дел в отношении цыган, идут проверки по всем диаспорам», — описал череду последующих событий Андрей Лавров. Массу вопросов закрыл приезд губернатора Алексея Текслера. Глава региона вместе с родными погибшей проводил ее в последний путь. В последующем общении с семьей был обозначен ряд решений. В частности, находящееся в ипотеке жилье выкупят, чтобы закрыть долги перед банком. А маме и двоим детям погибшей женщины Русская медная компания решила приобрести новую трехкомнатную квартиру. Кроме того, ежемесячно они будут получать по 100 тысяч рублей от благотворительного фонда РМК. Реакция силовиков После того как люди ушли с улиц, а порядок был восстановлен, в Коркино приехали руководители силовых структур области: прокурор региона Игорь Донгаузер, новый начальник полицейского главка Сергей Космачев, начальник областного управления СК Алексей Колбасин. На встрече с коркинцами, которую из-за наплыва людей пришлось перенести из администрации в актовый зал ДК «Горняк», был «в прямом эфире» отстранен начальник отдела МВД «Коркинский» Владимир Денякин. Владимира Дякина отстранили от руководства коркинской полицией прямо в заполненном жителями зале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Произвола не допустим. Понимаю, что у вас наболело, будем разбираться с каждым вашим обращением. Через месяц дадим ответ на ваши вопросы», — обратился к собравшимся заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев. После встречи в фойе продолжился прием заявлений от горожан. В Коркино продолжают нести службу усиленные наряды полиции, на въездах в город и поселок Тимофеевку (фактически частный сектор Коркино) выставлены посты. В том числе и потому, что в соцсетях начали «разгонять» информацию о намерениях возвращающихся цыган отомстить своим обидчикам. Фейки фейками, но полиция и Росгвардия готовы вмешаться в любой момент. Расследование убийства продолжается: арестованы и предполагаемый убийца, и стрелявший из окна дома в собравшихся 58-летний цыган. По распоряжению главы Александра Бастрыкина, заниматься делом будут московские следователи из центрального аппарата Следкома. Очевидно, что все стороны понесут наказание, но в индивидуальном порядке. Никаких принципов коллективной ответственности той или иной диаспоры за деяния отдельных ее представителей нет и не будет ни на территории Челябинской области, ни на территории России. Тем не менее, сейчас в регионе проходят рейды «по местам компактного проживания иностранных граждан и лиц, склонных к противоправной деятельности», как это обозначили силовики. Полиция пришла в дома диаспоры в Еманжелинске, Троицке, Миассе, Копейске — демонстрируя необходимость соблюдать закон. Кадровые выводы По меркам отечественной бюрократии решения были приняты молниеносно. Но при этом взвешенно. После стабилизации ситуации и оценки ее причин, по инициативе губернатора Алексея Текслера, подала в отставку глава муниципалитета Наталья Лощинина и синхронно ее первый заместитель Владимир Шукаев. «Раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит, проделанной нами работы оказалось недостаточно. Как верно сказал губернатор, трагедия послужила спусковым крючком. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа я принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены», — заявила Лощинина. Выводить муниципалитет из того положения, в котором он оказался, будет новый человек, никогда не соприкасавшийся с местными элитами (и диаспорами). Это экс-глава Ленинского района Челябинска Александр Орел. В органах муниципальной власти он работает с 2001 года, а Ленинский район территориально весьма близок к Коркино. Все это в совокупности, по расчетам областных властей, позволяет надеяться, что Орел сможет изменить ситуацию к лучшему. Тем более при поддержке (в том числе материальной) сверху. Губернатор Алексей Текслер на прошедшем в муниципалитете совещании поручил включить Коркино в список опорных населенных пунктов и разработать ряд программ по улучшению жизни в городе. Комиссия, созданная по распоряжению главы региона, продолжает работать над этим. Уже 5 ноября Александр Орел провел первую из запланированных во всех пунктах муниципального округа встречу с жителями. На десятки заданных вопросов отвечали также депутат Госдумы Яна Лантратова, вице-губернаторы Роман Воллерт и Андрей Фалейчик, министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «На уровне федеральных трендов опыт инцидента в Коркино уже в конце 2024-го — начале 2025 года может стать стимулом для кадрового усиления блоков муниципальных администраций, отвечающих за вопросы безопасности и координацию с правоохранительными органами. Это, в свою очередь, расширяет возможности для привлечения ветеранов СВО к работе в органах власти. Кроме того, Кремль может поставить перед внутриполитическими блоками региональных администраций дополнительные задачи не только в рамках электоральных процессов, но и по выявлению точек социальной и межнациональной напряженности, в том числе в малых городах», — приходят к выводу аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в октябрьском докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика». 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Народные волнения в Коркино Челябинской области, последовавшие за жестоким убийством 40-летней женщины-таксистки, всколыхнули всю Россию. Спустя две недели можно оценить ситуацию ретроспективно и сделать определенные выводы. Некоторыми из них поделились с URA.RU эксперты. Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Тело матери двоих детей с несколькими ножевыми ранениями нашли у обочины дороги. Местные жители немедленно связали произошедшее с цыганской диаспорой — именно оттуда поступил заказ, который оказался для Елены последним. Полиция отчиталась о задержании предполагаемого убийцы. Правда, накануне беспорядков сведения о нем разнились — некоторые источники утверждали, что глухонемого 16-инвалида с задержками в развитии привел к силовикам его отец. Многие горожане усомнились, что это был реальный убийца — и в ночь, предшествующую избранию меры пресечения, полыхнуло. На улицы вышло, по официальным оценкам, до 150 человек. Цыганские семьи массово побежали из города, а попытка оказать сопротивление — из окна особняка по протестующим открыли огонь из дробовика — лишь подлила масла в огонь. Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Задержанных коркинцев наутро распустили по домам без возбуждения дел. «Если говорить о действиях властей Коркино по решению конфликта, то они были несвоевременными — „проморгали“. Региональные власти, правоохранители к ситуации подключились оперативно, провели работу быстро и качественно, поэтому большого количества жертв удалось избежать. На следующий же день в Коркино приехали представители губернатора, встретились с людьми», — констатировал тогда политолог Андрей Лавров. По прошествии времени оценка эта, в общем, не изменилась. Более того, оценки вышестоящих властей (в том числе применительно к себе) стали еще более критическими. «Очевидно, что ситуация накалялась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — резюмировал полпред президента в УрФО Артем Жога на совещании с главными федеральными инспекторами в уральских регионах. Он поручил им проанализировать межнациональную обстановку в своих субъектах. Наблюдатели не преминули также отметить, что не обращали внимания на «межнац» в Коркино и депутаты Госдумы. Владимир Бурматов, упомянув муниципалитет в семи постах, коснулся цыганской темы лишь после того, как все случилось. Валерий Гартунг, чьей вотчиной с 1990-х считался Коркино, после проигранных там выборов регулярно прохаживался по главе Наталье Лощининой, которой давно объявил личную войну. Но вот взаимоотношения избирателей с цыганской диаспорой как-то прошли мимо его внимания. И, наконец, остается открытым вопрос: насколько хорошо были осведомлены о «давно накаленной ситуации» — назревающих событиях — силовые структуры? Если в достаточной мере, то почему действовали рефлективно — а не на предупреждение? «Региональные власти, правоохранители к ситуации подключились оперативно, провели работу быстро и качественно, поэтому большого количества жертв удалось избежать. На следующий же день в Коркино приехали представители губернатора, встретились с людьми. Любой специалист по политике скажет, что главное в этой ситуации — открытость и коммуникация с обществом. Это было обеспечено. От людей приняли все заявления, их выслушали, приняты меры, уже возбуждено более 30 административных дел в отношении цыган, идут проверки по всем диаспорам», — описал череду последующих событий Андрей Лавров. Массу вопросов закрыл приезд губернатора Алексея Текслера. Глава региона вместе с родными погибшей проводил ее в последний путь. В последующем общении с семьей был обозначен ряд решений. В частности, находящееся в ипотеке жилье выкупят, чтобы закрыть долги перед банком. А маме и двоим детям погибшей женщины Русская медная компания решила приобрести новую трехкомнатную квартиру. Кроме того, ежемесячно они будут получать по 100 тысяч рублей от благотворительного фонда РМК. После того как люди ушли с улиц, а порядок был восстановлен, в Коркино приехали руководители силовых структур области: прокурор региона Игорь Донгаузер, новый начальник полицейского главка Сергей Космачев, начальник областного управления СК Алексей Колбасин. На встрече с коркинцами, которую из-за наплыва людей пришлось перенести из администрации в актовый зал ДК «Горняк», был «в прямом эфире» отстранен начальник отдела МВД «Коркинский» Владимир Денякин. «Произвола не допустим. Понимаю, что у вас наболело, будем разбираться с каждым вашим обращением. Через месяц дадим ответ на ваши вопросы», — обратился к собравшимся заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев. После встречи в фойе продолжился прием заявлений от горожан. В Коркино продолжают нести службу усиленные наряды полиции, на въездах в город и поселок Тимофеевку (фактически частный сектор Коркино) выставлены посты. В том числе и потому, что в соцсетях начали «разгонять» информацию о намерениях возвращающихся цыган отомстить своим обидчикам. Фейки фейками, но полиция и Росгвардия готовы вмешаться в любой момент. Расследование убийства продолжается: арестованы и предполагаемый убийца, и стрелявший из окна дома в собравшихся 58-летний цыган. По распоряжению главы Александра Бастрыкина, заниматься делом будут московские следователи из центрального аппарата Следкома. Очевидно, что все стороны понесут наказание, но в индивидуальном порядке. Никаких принципов коллективной ответственности той или иной диаспоры за деяния отдельных ее представителей нет и не будет ни на территории Челябинской области, ни на территории России. Тем не менее, сейчас в регионе проходят рейды «по местам компактного проживания иностранных граждан и лиц, склонных к противоправной деятельности», как это обозначили силовики. Полиция пришла в дома диаспоры в Еманжелинске, Троицке, Миассе, Копейске — демонстрируя необходимость соблюдать закон. По меркам отечественной бюрократии решения были приняты молниеносно. Но при этом взвешенно. После стабилизации ситуации и оценки ее причин, по инициативе губернатора Алексея Текслера, подала в отставку глава муниципалитета Наталья Лощинина и синхронно ее первый заместитель Владимир Шукаев. «Раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит, проделанной нами работы оказалось недостаточно. Как верно сказал губернатор, трагедия послужила спусковым крючком. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа я принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены», — заявила Лощинина. Выводить муниципалитет из того положения, в котором он оказался, будет новый человек, никогда не соприкасавшийся с местными элитами (и диаспорами). Это экс-глава Ленинского района Челябинска Александр Орел. В органах муниципальной власти он работает с 2001 года, а Ленинский район территориально весьма близок к Коркино. Все это в совокупности, по расчетам областных властей, позволяет надеяться, что Орел сможет изменить ситуацию к лучшему. Тем более при поддержке (в том числе материальной) сверху. Губернатор Алексей Текслер на прошедшем в муниципалитете совещании поручил включить Коркино в список опорных населенных пунктов и разработать ряд программ по улучшению жизни в городе. Комиссия, созданная по распоряжению главы региона, продолжает работать над этим. Уже 5 ноября Александр Орел провел первую из запланированных во всех пунктах муниципального округа встречу с жителями. На десятки заданных вопросов отвечали также депутат Госдумы Яна Лантратова, вице-губернаторы Роман Воллерт и Андрей Фалейчик, министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «На уровне федеральных трендов опыт инцидента в Коркино уже в конце 2024-го — начале 2025 года может стать стимулом для кадрового усиления блоков муниципальных администраций, отвечающих за вопросы безопасности и координацию с правоохранительными органами. Это, в свою очередь, расширяет возможности для привлечения ветеранов СВО к работе в органах власти. Кроме того, Кремль может поставить перед внутриполитическими блоками региональных администраций дополнительные задачи не только в рамках электоральных процессов, но и по выявлению точек социальной и межнациональной напряженности, в том числе в малых городах», — приходят к выводу аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в октябрьском докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика».