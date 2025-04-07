Марочко: ВС РФ продвинулись на 10 км в Сумскую область

Военные силы РФ продвинулись вглубь территории Сумской области (Украина) на 10 километров. Информацию об этом предоставил военный эксперт Андрей Марочко.
«По моим данным, российские войска зашли на глубину до 10 км на территории Сумской области», — сообщил Марочко. Его слова передает ТАСС.
В российских силовых структурах рассказали, насколько важным является продвижение в Сумской области. По их данным, территории там имеют стратегическое значение. В частности, именно из Юнановки в регионе происходило снабжение ВСУ.
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