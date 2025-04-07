В Челябинске сорвался тендер на прокладку тоннелей метротрама за два миллиарда

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Никто не захотел прокладывать в Челябинске линии метротрама за 2,3 млрд рублей
Никто не захотел прокладывать в Челябинске линии метротрама за 2,3 млрд рублей Фото:

В Челябинске сорвался тендер, в рамках которого искали подрядчика для прокладки тоннелей метротрама за 2,359 млрд рублей. Как следует из данных сайт госзакупок, организатор «Моспроект-3» не смог найти желающих строить.

«Конкурентная закупка признана несостоявшейся. Не подано ни одной заявки на участие в закупке», — отмечено в протоколе комиссии аукциона.

Подрядчику планировали поручить комплекс строительно-монтажных работ по проходке левого перегонного тоннеля от остановки «Улица Косарева» на линии «Север-Юг». Сооружения этого этапа расположены в Курчатовском и Калининском районах Челябинска. Трасса будет начинаться от дома № 46 по улице Каслинской, повернет в западном направлении, пройдет под проспектом Победы до дома № 210. Работы предполагалось начать в марте и завершить через год.

Сейчас продолжается поиск участников еще двух тендеров. Совокупно их победители получат 14,167 млрд рублей. По одному из конкурсов планируется прокладка тоннеля  в районе остановки «Улица Каслинская», по другому — «Улица Овчинникова».  Между тем в феврале 2025 года объявленный компанией «Моспроект-3» конкурс для поиска подрядчика метротрама (8,8 млрд рублей) тоже не состоялся.

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В Челябинске сорвался тендер, в рамках которого искали подрядчика для прокладки тоннелей метротрама за 2,359 млрд рублей. Как следует из данных сайт госзакупок, организатор «Моспроект-3» не смог найти желающих строить. «Конкурентная закупка признана несостоявшейся. Не подано ни одной заявки на участие в закупке», — отмечено в протоколе комиссии аукциона. Подрядчику планировали поручить комплекс строительно-монтажных работ по проходке левого перегонного тоннеля от остановки «Улица Косарева» на линии «Север-Юг». Сооружения этого этапа расположены в Курчатовском и Калининском районах Челябинска. Трасса будет начинаться от дома № 46 по улице Каслинской, повернет в западном направлении, пройдет под проспектом Победы до дома № 210. Работы предполагалось начать в марте и завершить через год. Сейчас продолжается поиск участников еще двух тендеров. Совокупно их победители получат 14,167 млрд рублей. По одному из конкурсов планируется прокладка тоннеля  в районе остановки «Улица Каслинская», по другому — «Улица Овчинникова».  Между тем в феврале 2025 года объявленный компанией «Моспроект-3» конкурс для поиска подрядчика метротрама (8,8 млрд рублей) тоже не состоялся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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