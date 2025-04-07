Песков: Путин высоко ценит спортивные успехи Овечкина

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Владимир Путин ценит спортивные успехи хоккеиста Александра Овечкина
Владимир Путин ценит спортивные успехи хоккеиста Александра Овечкина Фото:

Российский президент Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордной забитой шайбой. Это свидетельствует о том, что глава страны высоко ценит успехи россиянина. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Сама телеграмма [поздравление] Путина в адрес Овечкина свидетельствует, что президент высоко ценит его спортивные результаты», — уточнил пресс-секретарь президента Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Александр Овечкин на хоккейном матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», забросил свою 895-ю шайбу. Это стало историческим рекордом. В связи с этим Путин направил Овечкину поздравление

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Российский президент Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордной забитой шайбой. Это свидетельствует о том, что глава страны высоко ценит успехи россиянина. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Сама телеграмма [поздравление] Путина в адрес Овечкина свидетельствует, что президент высоко ценит его спортивные результаты», — уточнил пресс-секретарь президента Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Александр Овечкин на хоккейном матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», забросил свою 895-ю шайбу. Это стало историческим рекордом. В связи с этим Путин направил Овечкину поздравление. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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