Песков: Путин высоко ценит спортивные успехи Овечкина

Российский президент Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордной забитой шайбой. Это свидетельствует о том, что глава страны высоко ценит успехи россиянина. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сама телеграмма [поздравление] Путина в адрес Овечкина свидетельствует, что президент высоко ценит его спортивные результаты», — уточнил пресс-секретарь президента Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Александр Овечкин на хоккейном матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс», забросил свою 895-ю шайбу. Это стало историческим рекордом. В связи с этим Путин направил Овечкину поздравление.
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